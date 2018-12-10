الصين تلوّح بـ»عواقب خطرة» لاعتقال كندا ابنة مؤسّس «هواوي»

الصباح الجديد ـ وكالات:

حذرت الصين كندا من عواقب وخيمة، إذا لم تطلق فـوراً المديرة المالـية لشركـة “هواوي” للتكنولوجيـا مينـغ وانتشـو.

واعتقلت السلطات الكندية مينغ (46 سنة)، وهي ابنة مؤسّس الشركة، مطلع الشهر الجاري بطلب من الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها، إذ تتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع إيران معدات، منتهكة العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

واستمعت محكمة كندية الجمعة إلى دفوع تفيد بأن مينغ تواجه، في حال ترحيلها إلى الولايات المتحدة، تهماً بالتآمر للاحتيال على مؤسسات مالية، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 سنة عن كل تهمة. ولم تتخذ المحكمة قراراً خلال الجلسة التي دامت 6 ساعات، والتي رُفعت على أن تُستأنف اليوم.

وطلب محامي الحكومة الكنديـة مـن المحكمـة رفـض إطـلاق مينـغ بكفالة، لاعتبـاره أنها متهمـة بـ”التآمـر للتحايل على مؤسسات مالية”، علماً أنها مُتهمـة بالكـذب على مصـرف أميركي، بزعم استخدامها لشركـات لإبرام صفقـات تجارية مـع إيـران.

وأعلنت وزارة الخارجيـة الصينيـة أن لي يوشينغ، نائـب وزير الخارجية، استدعـى السفيـر الكندي في بكين جـون مكالـوم وسلّمـه “احتجاجـاً شديـداً”، مطالباً بإطلاق مينغ. واعتبر لي أن اعتقال مينغ لدى توقفها في فانكوفر لتبديل طائرة، هو “اعتداء سافر» على حقوقها القانونية ومصالحها بوصفها مواطنة صينية. وتابع أن الخطـوة “تجاهلـت القانـون وكانـت غيـر منطقيـة ومنحطّـة”.

ووَرَدَ في بيان أصدرته الوزارة: “تحضّ الصين كندا بقوة على إطلاق المعتقلة فوراً وحماية حقوقها القانونية المشروعة بكل جدية، وإلا على كندا أن تتحمّل كامل المسؤولية عن عواقب خطرة سيسبّبها الأمر”.

وأوردت صحيفة “الشعب” الرسمية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بأن بكين “لا تسبّب مشكلات”، مستدركة أنها لا تخشاها. وأضافت في افتتاحية: “لن يتمكّن الجانب الكندي من تجنّب دفع ثمن باهظ، إلا إذا صحّح خطأه وأوقف فوراً التعدّي على الحقوق القانونية والمشروعة لمواطنة صينية”.

في المقابل، قال ناطق باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إنه “ليس هناك ما يمكن إضافته على ما قالته الوزيرة” الجمعة الماضية، ومفاده أن العلاقات مع الصين مهمة وتلقى تقديراً، وأن السفير الكندي في بكين أكد للصينيين أن مينغ سيُسمح لهـا بالتواصـل مـع قنصليتهـا.

وسُئل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن عواقب محتملة لاعتقال مينغ، فشدد على أن لأوتاوا علاقات طيبة جداً مع بكين.

على صعيد آخر، أوردت وسائل إعلام رسمية أن السلطات الصينية في إقليم شاندونغ شرق البلاد اعتقلت 10 أشخاص شاركوا في تظاهرات للمحاربين القدامى، مطلع تشرين الأول الماضي.

وتظاهر مئات من المحاربين القدامى وسط بكين ليومين، مطالبين بمزايا تقاعد. وبثّ التلفزيون الرسمي أن احتجاجات شهدتها مدينة بينغدو في إقليم شاندونغ في تشرين الأول، كانت غير قانونية، مشيرة الى أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأتلفوا باصات.

ووعدت الحكومة مرات بمعاملة المحاربين القدامى في شكل أفضل، وشكّلت هذا العام وزارة لشؤونهم، في إطار تعديل وزاري أوسع.