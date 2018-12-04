بيونسيه في حفل “المواطن العالمي”

الصباح الجديد- وكالات:

تلتقي بيونسيه ونجوم عالميون آخرون في جنوب أفريقيا للمشاركة في حفل موسيقي خيري تكريما للزعيم نلسون مانديلا لمناسبة مئوية مولده.

وسيكون فاريل وليامز وتريفور نواه، وأوبرا وينفري من بين حضور مهرجان “المواطن العالمي: مانديلا 100” في استاد إف إن بي في جوهانسبرغ، كما سيحضر الى المهرجان أيضا عارضة الأزياء نعومي كامبل والمغني بوب غيلدوف، منظم حفلات “لايف إيد” لصالح أفريقيا.

وتشن مجموعة “المواطن العالمي” حملات لوضع حد للفقر المدقع وغيره من القضايا. وتقول إن العديد فازوا بتذاكر لحضور الحفل من خلال القيام بأعمال خيرية وتوقيع مطالب.

نيلسون مانديلا، سياسي مناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وثوري شغل منصب رئيس جنوب أفريقيا 1994-1999. وكان أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، انتخب في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعراق.

ركزت حكومته على تفكيك إرث نظام الفصل العنصري من خلال التصدي للعنصرية المؤسساتية والفقر وعدم المساواة وتعزيز المصالحة العرقية. اما سياسيا، فهو قومي أفريقي وديمقراطي اشتراكي، شغل منصب رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي (African National Congress : ANC) في الفترة من 1991 إلى 1997. كما شغل دوليا، منصب الأمين العام لحركة عدم الانحياز 1998-1999.