البرلمان يستضيف رئيسة مؤسسة الشهداء

بغداد – الصباح الجديد :

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري، آليات تعزيز دعم مؤسسة الشهداء، والسبل الكفيلة لتأمين الحياة الكريمة لعوائل ذوي شهداء النظام السابق والحشد الشعبي وضحايا الإرهاب في العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، “كما ناقش اللقاء جملة من القرارات التشريعية التي تحتاج إلى تعديل في مجلس النواب؛ لدعم المؤسسة والارتقاء بعملها، والتأكيد على الاستمرار بتعويض ذوي الشهداء”.

وأكد الحلبوسي، أن “مجلس النواب سيعمل على تلبية متطلبات المؤسسة من خلال استضافة ناجحة الشمري؛ للوقوف على أبرز المشاكل والحلول التشريعية بالشكل الذي يسهم في دعم عوائل الشهداء وذويهم”.