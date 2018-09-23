محرز يواجه تحذير جوارديولا بكتابة تاريخ جديد في البريمييرليج

طفل يدعم صلاح من مدرجات ملعب السلام

ندن ـ وكالات:

أعرب رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته عقب تسجيل أول أهدافه مع الفريق، ومساعدته في تحقيق فوز كبير على كارديف سيتي بخمسة أهداف نظيفة.

وقال محرز، في تصريحات لشبكة «بي بي سي» البريطانية: «المدرب (بيب جوارديولا) أخبرنا أن نكون مستعدين لهذه المباراة، لأنها ليست سهلة، خاصة وأنها ستقام خارج الأرض في كارديف».وأضاف: «لقد قمنا بعمل جيد، ولعبنا المباراة منذ البداية بالطريقة الصحيحة، وأعتقد أننا نستحق الفوز».وتابع: «لم أكن أعلم أنني سأسجل 50 هدفًا في الكرة الإنجليزية، وأنا سعيد للغاية لتسجيل هدفي الأول مع الفريق».

وأتم: «استغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الشباك، ولكنني كنت واثقًا من التسجيل، سأحاول مساعدة الفريق بقدر استطاعتي».وتمكن محرز من الوصول إلى تسجيل 51 هدفًا مع فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، منذ انتقاله لإنجلترا، في جميع البطولات التي شارك فيها.

وأمطر مانشستر سيتي، شباك مستضيفه كارديف، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.أحرز أهداف الضيوف، سيرجيو أجويرو (32)، برناردو سيلفا (35)، جوندوجان (44)، رياض محرز (67 و89).

وارتفع رصيد حامل لقب النسخة الماضية، إلى 16 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد كارديف عند نقطتين في المركز التاسع عشر.

من جانب اخر، دعم طفل من مشجعي الأهلي المصري، النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، من مدرجات ملعب السلام الدولي، الذي استضاف موقعة الأحمر وحوريا.

وحمل أحد الأطفال، ورقة مكتوب عليها «شجع صلاح أحسن لاعب في العالم»، اليوم السبت، خلال مواجهة الأهلي والفريق الغيني، في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان اللافت، تقليد الطفل لقصة شعر صلاح، ورسمه لحية تشبها بالنجم المصري المتألق في صفوف ليفربول.وكان الفرعون المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم، سجل هدفا في فوز الريدز على ساوثهامبتون، بالدوري الإنجليزي، أول أمس.

وحقّق ليفربول فوزه السادس على التوالي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلّبه على ضيفه ساوثهامبتون (3-0)، على ملعب «أنفيلد»، في الجولة السادسة للمسابقة.وأحرز أهداف ليفربول كل من، لاعب ساوثهامبتون، ويسلي هويدت (ق10 بالخطأ في مرمى فريقه)، وجويل ماتيب (ق21)، ومحمد صلاح (ق45+3)، الذي عاد للتسجيل بعد غياب.

ورفع الريدز بذلك رصيدهم إلى 18 نقطة، في صدارة الترتيب، أما ساوثهامبتون فتجمّد رصيده عند 5 نقاط، في المركز الـ14.

واستعاد توتنهام، توازنه بعدما عاد من ملعب مضيفه برايتون، بفوز ثمين 2-1، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل الفريق اللندني هدفا في كل شوط، حيث افتتح المهاجم هاري كين، باب التسجيل في الدقيقة 42 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح إيريك لاميلا، في تعزيز تقدم السبيرز، في الدقيقة 76، بتسديدة أرضية من داخل المنطقة، مرت على يسار الحارس ماثيو رايان.

وذلل أنتوني كونكارت، الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بتسديدة يسارية رائعة سكنت الزاوية اليمنى، ولكنه لم يكن كافيا لتفادي الخسارة.وارتفع رصيد توتنهام إلى 12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تجمد رصيد برايتون عند 5 نقاط.