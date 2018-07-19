تعرَّف على مصير الـ12 ملعباً التي ضيفت مونديال روسيا 2018

موسكو ـ وكالات:

ضيفت روسيا فعاليات كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي اختتمت الاحد بلقاء المنتخبين الفرنسي والكرواتي في المباراة النهائية، على ملاعب 12 استادًا، بعضها كان قد شُيد خلال الاستعدادات للبطولة، وبعضها الآخر كان قد خضع لعمليات إصلاح وإعادة تجهيز.

ومن بين تلك الاستادات ستستخدم 6 استادات فقط في احتضان مباريات فرق الدوري الروسي الممتاز. وقدرت التكلفة السنوية للحفاظ على الاستادات بنحو 6 مليارات روبل روسي (94 مليون دولار). وفيما يأتي لمحة عن الاستادات الـ12 ومصيرها مع إسدال الستار على منافسات المونديال:

استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو: هو الاستاد الأكثر أهمية والأكبر في السعة؛ إذ يستوعب 78 ألف متفرج، ويعد الملعب الرئيسي للمنتخب الروسي

وفي ظل حقيقة أن المنتخب الروسي لن يخوض أكثر من 5 أو 6 مباريات على أرضه في كل عام، سيُستعمل الاستاد على الأرجح في إقامة حفلات وفعاليات أخرى.

استاد سبارتاك في العاصمة موسكو: يقع في شمال العاصمة، ويسع لـ45 ألف متفرج، ويتوقع أن يمتلئ بالمشجعين بشكل متكرر؛ إذ إنه الملعب الرئيسي لنادي سبارتاك موسكو الأكثر تتويجًا بالدوري الروسي وصاحب الجماهيرية الكبيرة.

استاد كازان: يقع على ضفة نهر فولجا، ويتضمن 45 ألف مقعد، وقد صُمم كمسرح متعدد الوظائف؛ إذ استضاف بالفعل أحداثًا أخرى، من بينها بطولة العالم 2015 للسباحة.

ويعد استاد كازان الملعب الرئيسي لفريق روبين كازان المنافس في الدوري الروسي الممتاز، الذي يحضر له متوسط 10 آلاف مشجع في المباراة.

استاد «فيشت» الأولمبي في سوتشي: يقع هذا الاستاد في منتجع سوتشي جنوب غرب البلاد. وشُيد هذا الاستاد من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية (سوتشي 2014)، وسيصبح الملعب الجديد لنادي إف كيه سوتشي المنافس بدوري الدرجة الثانية.

استاد سان بطرسبرج: يقع هذا الاستاد بمدينة سان بطرسبرج (ثاني كبرى المدن الروسية)، واستضاف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس القارات 2017. وسيبقى الملعب على حاله؛ إذ إنه معقل فريق زينيت سان بطرسبرج.

استاد يكاترينبورج آرينا: يقع هذا الاستاد بمدينة يكاترينبورج وسط روسيا. ويمثل هذا الاستاد معقلاً لفريق أورال يكاترينبورج؛ إذ يحضر في كل مباراة للفريق نحو 10 آلاف مشجع.

استاد كاليننجراد: شُيد هذا الاستاد في أقصى الغرب الروسي استعدادًا لكأس العالم. ويخطط مجلس المدينة لاستغلال منطقة الاستاد لإنشاء مدارس رياضية ومكاتب للمنظمات الرياضية حول الملعب.

استاد نيجني نوفجرود: يقع هذا الاستاد بمدينة نوفجرود بوسط روسيا. وشُيد هذا الاستاد من أجل كأس العالم، ولكن السلطات تبحث عن مستثمر أجنبي للملعب من أجل الاستفادة من العملة الصعبة.

استاد روستوف آرينا: يقع بمدينة روستوف في جنوب غرب روسيا. وشيد هذا الاستاد أيضًا من أجل المونديال الروسي. وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، كما سيكون معقلاً لفريق روستوف، لكن الفريق الروسي قد يجد صعوبة في ملء مقاعد الاستاد الذي يتسع لـ45 ألف مشجع.

استاد سمارا آرينا: يقع هذا الاستاد في مدينة سمارا بوسط روسيا. وشُيد هذا الاستاد من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيكون معقلاً لفريق كريليا سوفيتوف الذي يعني اسمه «أجنحة السوفييت».

استاد سارانسك موردوفيا آرينا: شُيد من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد أيضًا، وكان من المقرر أن يصبح معقلاً لفريق موردوفيا سارانسك الصاعد للدوري الممتاز مع تقليص سعته بعد المونديال إلى 25 ألف مقعد.

استاد فولجوجراد: تبلغ سعته 45 ألف مقعد، ومن المقرر أن يصبح معقلاً لفريق روتور بمدينة فولجوجراد الواقعة في الجنوب الغربي بروسيا.