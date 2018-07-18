المرأة صورة مختلفة من وجهة نظر الرجل

صدر للناقد عبد الغفار العطوي كتابه الثالث عشر بعنوان ( المرأة صورة مختلفة ) إعادة إنتاج الإشكالية الانثوية عن دار نشر أمل الجديدة – دمشق 2018 يتناول في مقدمته و فصوله الخمسة المرأة من وجهة نظر الرجل (الكاتب) حيث يوضح في المقدمة : منظر عام ان المرأة إشكالية إنثوية، لهذا وضع عنواناً فرعياً تحت العنوان الرئيسي ( إعادة إنتاج الإشكالية الانثوية) ويقصد به إن الأنثى هي مقياس المرأة، لأنه لن يتبادر لأذهاننا سوى هذا الانطباع الاقرب لتصورنا في حاضر الجسد الانثوي، أي في الالفية الثانية من العيش مع تاريخ الجسد و تمركزه في ظل الهيمنة الإعلامية التي سلطت الاضواء على مميزاته.

جاءت فصول الكتاب الخمسة لتبحث في كيفية إعادة إنتاج الإشكالية الانثوية للمرأة عبر طريقتين :الاولى :يظل النظر الى المرأة على إنها إشكالية إنثوية من وجهة نظر الرجل ، وهذا ليس بخساً بها ولا طعناً بكيانها، إنما بحكم طبيعة الاضطهاد و الاخضاع ، فالنساء في كل مكان في – حالة يرثى لها، لأنه للحفاظ على براءتهن – يجري اخفاء الحقيقة عنهن لأن العنوان الاساسي لها الدمج بين متبنيات الجسد الانثوي وفكرة العزلة التي تنشدها فرجينيا وولف في كتابها، لهذا لجأ الى حركة ظريفة أن استعمل الثنائيات التي تستعملها ادبيات الحداثة، في وضع المرأة في مواجهة استهدافات الانثوية في تصور إشكالياتها.