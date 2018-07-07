جديد الكاتب والصحفي الأميركي شون نايلور

صدر عن دار سطور كتاب بعنوان «التاريخ السري للعمليات الاميركية الخاصة في العراق»، والذي يستعرض لأول مرة عن العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الأميركية طيلة فترة احتلالها للعراق.

ويتناول الكتاب الذي الفه الكاتب والصحفي الاميركي الشهير شون نايلور ونقله للعربية المترجم والصحافي العراقي عمار كاظم محمد تاريخ قيادة العمليات الخاصة المشتركة منذ بدء عملية الغزو على العراق عام 2003 وحتى انسحاب القوات الاميركية من البلاد نهاية عام 2011 .

وتناول الكتاب تكوين آلة القتل المخيفة التي انشأها الجنرال ستانلي ماكرستل والتي ضمت الالاف من العناصر في قاعدة بلد الجوية، عملية الغزو والقاء القبض على رموز النظام السابق والحرب السرية التي تلت ذلك على تنظيم القاعدة ومقتل زعيمها الارهابي ابو مصعب الزرقاوي.

كما تناول ايضا العمليات الاستخبارية والتجسسية على الانترنت والمكالمات الهاتفية ابان فترة الاحتلال والحرب مع الفصائل الشيعية والتي تضم اسماء قيادات مازالت في العملية السياسية إضافة الى التعاون الاستخباري مع اسرائيل في مجال المعلومات وانتهاء بقيام قيادة العمليات باغتيال قيادات واشخاص باستعمال عبوات محلية الصنع تم اعادة تدويرها لاخفاء الدور الاميركي في التلاعب بالأوضاع الامنية في العراق.

ويقع الكتاب في 271 صفحة من القطع المتوسط يضم الكثير من الشهادات لافراد في قيادة العمليات الخاصة تعرض لاول مرة.