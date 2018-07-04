السودان يأسف لتحذير أميركي من السفر إلى أراضيه

الصباح الجديد ـ وكالات:

عبر السودان امس الاول الثلاثاء عن أسفه إزاء تحذير أميركي جديد ينصح الأميركيين بعدم التوجه الى هذه الدولة الأفريقية التي قالت واشنطن إن «مجموعات ارهابي» تخطط لشن اعتداءات ضد الاجانب على اراضيها.

ويأتي هذا بعد تنبيه سابق ينصح بعد السفر صدر في تشرين الاول 2017، بعد أيام قليلة على رفع واشنطن حظراً تجارياً استمر لعشرات السنين على الخرطوم في 1997.

وقال التنبيه الاميركي الاخير إن «مجموعات إرهابية تواصل التخطيط لاعتداءات في السودان وخصوصاً في الخرطوم». واضاف: «ان الارهابيين قد يهاجمون بعد إنذار محدود أو دونما انذار مستهدفين اجانب ومنشآت حكومية محلية ومناطق يتردد عليها غربيون».

وأكد ان على المواطنين الاميركيين تجنب السفر الى مناطق النزاع الثلاث في السودان، وهي دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.

وحذر الاميركيين ايضاً من السفر الى ولايتي كسلا وشمال كردفان اللتين فرضت فيهما حال الطوارئ منذ العام الماضي.