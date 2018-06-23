التحولات الاجتماعية وأساليب السرد في الرواية الإماراتية الحديثة

صدر عن «مكتبة الطليعة العلمية» بعمّان كتاب «أيقونة السرد: دراسات نقدية في الرواية الإماراتية الحديثة» للدكتور ذياب فهد الطائي حيث تتبّع فيه خمس روايات إماراتية وهي على التوالي: «أميرة حيّ الجبل» 2014 لعلي أحمد الحميري، و «امرأة استثنائية» 2014 لعلي أبو الريش، و «لعلهُ أنت» 2010 لباسمة يونس، و»بين حين وآخر (حدّثتنا ميرة) 2013 للميس فارس المرزوقي، «و «ريحانة» 2003 لميسون صقر. يتضمّن الكتاب مقدمة مُقتضبة، وخمس دراسات نقدية، وثبْت بالمصادر والمراجع، وقد خلا الكتاب من خلاصة البحث والنتائج التي توصّل إليها الباحث وهي ضرورية جدًا في هذا النمط من الدراسات النقدية.

يرصد الباحث في هذه الدراسة أشكال التطور الحاصلة في الأدوات الفنية التي استعملها كُتّاب الرواية بعد عام 1971، وهو العام الذي ظهرت فيه «شاهندة»، وهي أول رواية إماراتية للكاتب راشد عبد الله النعيمي، كما يفحص اللغة الروائية، وأساليب السرد، والبنى الزمكانية، ونمّو الشخصيات، والتحولات الاجتماعية في الروايات الخمس المذكورة سلفًا.