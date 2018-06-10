  • الأحد , 10 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أردوغان يحذّر من حرب بين الصليب والهلال

شؤون دولية
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الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «الخطوات التي يتخذها المستشار النمساوي سيباستيان كورتس تقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلال».
وقال أردوغان في كلمة خلال برنامج للإفطار في مركز «إسطنبول أوراسيا للعروض والفنون»، أمس السبت: «خطط النمسا لإغلاق المساجد تقود إلى حرب بين الصليب والهلال (…) الخطوات التي يتخذها المستشار النمساوي تقود العالم إلى هذا الاتجاه».
وأضاف: «لهذا يجب على الغرب أن يضع حدا لسلوك رجاله، وفي حال لم يحدث هذا فإن هذه الحسابات ستذهب إلى اتجاه آخر».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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