أردوغان يحذّر من حرب بين الصليب والهلال

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «الخطوات التي يتخذها المستشار النمساوي سيباستيان كورتس تقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلال».

وقال أردوغان في كلمة خلال برنامج للإفطار في مركز «إسطنبول أوراسيا للعروض والفنون»، أمس السبت: «خطط النمسا لإغلاق المساجد تقود إلى حرب بين الصليب والهلال (…) الخطوات التي يتخذها المستشار النمساوي تقود العالم إلى هذا الاتجاه».

وأضاف: «لهذا يجب على الغرب أن يضع حدا لسلوك رجاله، وفي حال لم يحدث هذا فإن هذه الحسابات ستذهب إلى اتجاه آخر».