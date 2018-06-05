الجبوري للسفير البريطاني: البرلمان يسعى جاهداً لتصويب العملية الانتخابية

بغداد – الصباح الجديد

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم الثلاثاء مع السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما بحث اللقاء ملف تشكيل الحكومة المقبلة وجهود القوى السياسية في هذا الإطار.

وذكر بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، أن الجبوري أكد خلال اللقاء ان “البرلمان يسعى جاهدا من اجل تصويب العملية الانتخابية عبر اللجوء الى الطرق القانونية والدستورية التي تضمن عدم ضياع صوت الناخب”.

وأضاف الجبوري “كما ان الكتل السياسية تعمل جاهدة من اجل الخروج برؤية واضحة لشكل الحكومة المقبلة التي نحرص ان تمثل الجميع وبدون استثناء”.

من جانبه اكد السفير البريطاني دعم حكومة بلاده للعراق، مثمنا دور رئيس البرلمان في تدعيم العملية الديمقراطية في البلاد”.