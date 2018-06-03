البيشمركة: التغييرات بوزارتنا ستشمل اكثر من 30 منصبا رفيعا

بغداد – الصباح الجديد :

كشف المستشار في وزارة البيشمركة اللواء الركن، قارمان كمال، اليوم الاحد، عن احداث تغييرات في المناصب العسكرية داخل الوزارة، مبينا انها ستشمل اكثر من 30 منصبا رفيعا.

وقال كمال في تصريح صحفي ان “هناك موجة تغيرات ستحدث داخل وزارة البيشمركة في الاقليم”، مشير الى ان “هذه التغييرات حدثت من قبل بشكل مستمر في الوزارة وليست جديدة وكانت تحدث في قيادة الالوية والافواج بأستمرار الا ان هذه المرة ستشمل اكثر من 30 منصبا عسكريا رفيعا”.

واضاف ان “هذه المناصب ستشمل المدراء العامين ونواب رئيس الاركان ومعاونيه”، مبينا ان “اسباب هذه التغيرات تعود الى 3 نقاط الاولى وهي ان رتبة بعض القادة قد رفع ولا يتلائم مع منصبه القديم، والثاني عدم كفائة البعض منهم، اما الثالث هو بقاء البعض منهم في مناصبهم لفترة طويلة”.

واوضح كمال ان “التغيرات بعضها ضمن صلاحية الوزارة والبعض الاخر من صلاحية مجلس وزراء اقليم كردستان”، لافتا الى ان “هذه التغيرات طبيعية وتحدث في كل جيوش العالم وهي حالة طبيعة، لاسيما وبعد مرور اربعة سنوات من الحرب على داعش لذلك من الضروري احداث تغيير في هيكلية الوزارة”.