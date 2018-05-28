“المركزي” يوافق على تأسيس 6 بنوك إسلامية

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق البنك المركزي العراقي على منح الموافقات المبدئية على دمج شركات التحويل المالي المقدمة من شركة الحرير للتحويل المالي لتأسيس 6 بنوك إسلامية.

وأوضح المركزي في بيان له أمس، أنه وافق على دمج شركات التحويل المالي مع شركة النور، والنبال، والنهر الخالد، والحارث لتأسيس مصرف إسلامي.

ووافق المركزي على دمج شركات التحويل المالي مع شركة الأسوار، واللؤلؤ، وعطاء الغري، لتأسيس مصرف إسلامي، ومنح الموافقة أيضًا لدمج شركات التحويل المالي مع شركات الحرير، والوائل، والأمين العربية لتأسيس مصرف.

وتابع البيان، الموافقة على دمج شركات التحويل المالي مع شركات الرابطة المالية، والشارق، وبلاد الشام لتأسيس مصرف إسلامي، كما وافق المركزي لشركة عبر القارات للتحويل المالي للاندماج مع شركة المنافع للتحويل المالي لتأسيس مصرف إسلامي.

ومنح البنك المركزي الموافقة المبدئية لشركة الطيف للتحويل المالي للاندماج مع شركة النبلاء لتأسيس مصرف إسلامي.