توقيع عقود شراكة نفطية مع ثلاث شركات عالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير النفط حرص الوزارة على الارتقاء باداء الشركات الوطنية وتطوير ادائها وبما يسهم في تنفيذ المشاريع الفنية والهندسية وفق أحدث المواصفات العالمية المعتمدة . جاء ذلك خلال حفل توقيع شركة المعدات الهندسية لثلاثة عقود منفردة مع شركات عالمية متخصصة بالصناعات النفطية والمشروعات النفطية والبتروكيمياوية والصناعية والبحرية.

وقال وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي أن خطط الوزارة تهدف الى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية من خلال أَبْرَام عقود الشراكة بهدف تنفيذ المشاريع الفنية والهندسية في القطاع النفطي على أسس رصينة ، مؤكدا بإن هذه الشراكة سوف تحقق اهدافنا في اكتساب الخبرة والتكنلوجيا المتقدمة في تصنيع المعدات الهندسية ، فضلا عن تحويل شركات التمويل الذاتي الى شركات رابحة ونأمل تحقيق هذه الاهداف في غضون السنوات القليلة القادمة.

من جانبه اشاد مدير عام شركة المعدات الهندسية الثقيلة انمار علي حسين بجهود السيد وزير النفط في التوصل الى اتفاقات مع هذه الشركات الدولية الرصينة، معبرا عن امله في تحقيق الاهداف التي تسعى لها الشركة من خلال توقيع عقد مشاركة مع شركةWeir Engineering Services Limited الانكليزية التي تمتلك القدرة والامكانية في صناعة وصيانة المعدات الدوارة والملحقات المستخدمة في صناعة النفط والغاز والبتروكيمياويات. وعقد مشاركة مع شركة KPS Metal الجيكية التي تمتلك قدرات واسعة في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماوية ،

اما العقد الثالث فهو مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) احدى شركات وزارة البترول في جمهورية مصر العربية التي تمتلك القدرة التنفيذية والكوادر البشرية والمعدات والتجهيزات والخبرة الطويلة المتميزة في مجال تنفيذ المشروعات النفطية ..

والبتروكيمياوية والصناعية والبحرية ذات الاحجام والطبيعة المختلفة والمتنوعة بمنطقة الشرق الاوسط والخليج العربي وشمال افريقيا وقدرات واسعة في مجال صناعة المعدات النفطية.

يذكر ان الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة تمتلك شبكة واسعة من عقود الاعمال والنشاطات ولديها قدرات تكنولوجية عالية في تصميم وتصنيع ونصب المعدات الهندسية مثل الخزانات الاستراتيجية – المراجل – المبادلات الحرارية – الهياكل الحديدية واوعية الضغط والابراج والفحص الهندسي ولديها خبرة تزيد على خمسين سنة في مجال المعدات الهندسية الثقيلة تاسست عام1963 كأحد مصانع وزارة النفط. وهي تقع في العاصمة بغداد حيث عملت الشركة منذ تأسيسها في مجال تصنيع المعدات النفطية والصناعية وتطورت الشركة خلال هذه الفترة و توسعت أنشطتها بأضافة مصانع ومنتجات جديدة وأصبحت تمتلك الخبرة الواسعة في تصنيع الاوعية الضغطية. والمراجل البخارية بكافة سعاتها. والمبادلات الحرارية بكافة انواعها وأحجامها. وابراج التكرير والخزانات بكافة انواعها وسعاتها والهياكل الحديدية وروافد الجسور وزوارق الدورية.