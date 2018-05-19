العبادي: من يزجّ الملف الأمني بالصراع السياسي يعتقل

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مسؤول رفيع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أن الأخير وجّه باعتقال أي شخصية سياسية تحاول زجّ الملف الأمني بالصراع السياسي.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول عراقي قوله ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي أوعز لكافة وحدات القوات المسلحة العراقية، ممثلة بالجيش والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات وحرس الحدود والتشكيلات الأخرى، بعدم التدخّل في الشأن الانتخابي أو التنافس السياسي الحالي بين الكتل، واعتبار الملف الأمني معزولاً بالكامل عن أي ملف آخر”.

واضاف المسؤول، ان “العبادي أوعز باعتقال أي شخصية سياسية تحاول زجّ الملف الأمني بالصراع السياسي الحالي”، مشيرا الى ان “ذلك بدا واضحاً في تعامل جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك قبل يومين مع قيادات عربية وتركمانية حاولت التلويح بعصيان مدني وتطويق مبانٍ حكومية احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وجرى إبلاغها صراحة بالتعامل مع أي حراك يخل بالأمن بالقوة”.

ولاقت نتائج الانتخابات التشريعية النيابية للعام الحالي جدلا واسعا مع توجيه اتهامات لمفوضية الانتخابات بتزوير تلك النتائج، حيث هناك نسبة كبيرة من النواب الذي امضوا اكثر من ثمان سنوات في البرلمان خسروا من اكمال مسيرتهم البرلمانية، مادعى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى تحديد جلسة طارئة للمجلس من المؤمل أن تُعقد اليوم بعد ان وقع اكثر من 80 نائبا على طلب بذلك.