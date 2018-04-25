الولايات المتحدة ترجئ تصويتا بشأن الصحراء الغربية

الصباح الجديد ـ وكالات:

أرجأت الولايات المتحدة تصويتا كان مقررا امس الأربعاء في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار للتحضير لمحادثات الصحراء الغربية، وذلك من اجل اعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي إلى الضغط على المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو»، المدعومة من الجزائر، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.

وقال دبلوماسيون إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن ويعطى موقف المغرب مكانة أكبر.

وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن أمس الاول الثلاثاء بأنها «تحتاج إلى قليل من الوقت للنظر» في التعديلات المقترحة، وأنها تنوى عرض نسخة جديدة من مشروع القرار.

وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهى مهمتها اواخر أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة إلى المفاوضات.