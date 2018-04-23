الحكيم يُحذر من انتخاب المقاولين في السياسة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذر رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، من انتخاب من اسماهم يالمقاولين في السياسة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 12 من آيار المقبل.

ونقل بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان السيد عمار الحكيم حذر خلالَ لقائه جمعاً من شيوخِ ووجهاءِ عشائر الذهيبات في منطقـةِ حـي الأمانة ببغداد “من انتخابِ المقاولين في السياسةِ الذين ينفقون الأموالَ الطائلة من أجلِّ الوصول إلى المنصبِ التنفيذيّ أو التشريعيّ”.

ودعا المواطنين إلى “استثمارِ الفرصة التاريخية للتغييرِ وإصلاحِ الحال وضرورةِ التمعن في الاختيارات والتصويتِ للقائمةِ الموثوقة والمرشحِ النزيه الكفوء صاحب البرنامج الواضح المبني على أساسِ الخطط والتوقيتات الزمنية المحددة والبعيد عن الشعاراتِ واستمالةِ عواطف الناس”.