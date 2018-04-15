مشاركة نادرة لمقامات بغدادية في «رحلة الروح»

جسور محبة بين العراق وفلسطين

متابعة الصباح الجديد:

في مشاركة نادرة من نوعها حل عازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقته «مقامات بغدادية» ضيوفا على مهرجان «رحلة الروح» للموسيقى الروحانية والتقليدية.

وقدم قدوري أمسية من المقامات العراقية على خشبة مسرح بلدية رام الله لاقت إقبالا كبيرا وتفاعلا من الجمهور الذي جاء من رام الله وحولها.

وقال قدروي قبل بداية الحفل «لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي وأنا بين أهلي وناسي. أنا وزملائي. هذا اليوم بالنسبة لنا نلنا وسام شرف يتمناه أي فنان عربي يحلم أن يدخل أراضي فلسطين ويقيم حفلة فيها».

وخلال الحفل الذي امتد قرابة الساعتين عمل قدوري على تعريف الجمهور بالمقامات المغناة وفي بعض الأحيان يفسر الكلمات الواردة باللهجة العراقية.

وأشار قدوري إلى أنه منذ بدأ شوطه الفني وهو يحلم بالذهاب إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال إن دخوله فلسطين «كأنه حلم، وحتى بالحلم ما كنت أحلم الوصول لفلسطين».

وأضاف «كل بقاع فلسطين جميلة ورام الله احببتها كثيراً ويجب أن تكون هناك جسور محبة بين العراق وفلسطين، لنا الشرف أن نكون أول فرقة أنا وإخواني نعزف في فلسطين، شكرا لفلسطين ولإدارة المهرجان».

ويرى قدوري المتخصص مع فرقته في غناء المقامات العراقية أن هناك جمهورا عريضا في العالم العربي لهذا الفن الأصيل.

وتابع هناك «جمهور كبير للمقامات العراقية، المقام مميز جدا ومعروف تحبه الشعوب العربية منذ أيام يوسف عمر وناظم الغزالي اذ اغنيتهم ماتزال ترن في اذان محبيهم.

ويشارك في مهرجان «رحلة الروح» موسيقيون من تونس والعراق وتركيا والكويت وأذربيجان وأرمينيا وقازاخستان والصين واستونيا وإسبانيا واليونان إلى جانب فلسطين.