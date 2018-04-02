1000 ميغا واط انتاج العراق من الطاقة الشمسية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي، أمس الاثنين، أن انتاج العراق من الطاقة الشمسية وصل إلى 1000 ميغا واط.

وقال الأعرجي في مؤتمر الطاقة في العراق الذي عقد على أرض معرض بغداد الدولي وتابعته “الصباح الجديد”، إن “عدداً من شركات القطاع الخاص والأجنبي رفدت الشبكة الوطنية خلال الصيف الماضي بـ1500 ميغا واط”، معربا عن أمله بـ”تزويد محافظة بغداد بقدرة إضافية مقدارها 2500 ميغا واط”.

وأضاف الأعرجي، أن “الأمم بدأت تسير إلى عصر ما بعد النفط وبالتالي يجب علينا أن نبرمج أنفسنا نحو هذا الأمر، والطاقة الشمسية هي أول تلك المجالات”، مبيناً أن “العراق نجح بتجهيز طاقة مقدارها 1000 ميغا واط من الطاقة الشمسية”.

وأشار الأعرجي، إلى أن “الخطة الخمسية المقبلة ستنطلق خلال الأيام المقبلة”، متابعاً أن “دور القطاع الخاص سيسهم بنسبة 40% في هذه الخطة”.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير على تزويد المواطن منها، وهذا ما جعل المواطن يستعين بالمولدات الأهلية لسده.