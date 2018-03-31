السعودية تعترض صاروخا حوثيا فوق نجران

الصباح الجديد ـ وكالات:

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه نجران السعودية.

وأوضحت أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت الصاروخ الحوثي امس السبت ، مضيفة أن طيران التحالف قام باستهداف منصة الصاروخ وتدميرها.

وأفادت مصادر اعلامية في صنعاء بأن «القوة الصاروخية» للحوثيين أعلنت امس السبت عن إطلاق صاروخ باليستي من طراز «بدر-1» على معسكر الحرس الوطني السعودي في مدينة نجران جنوب غربي السعودية على الحدود مع اليمن.

ونقلت وكالة «سبأ» التابعة للحوثين، عن مصدر عسكري حوثي قوله إن «الصاروخ أصاب هدفه مخلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري».