ندوات في الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية

أقامتها كليتا التربية للبنات والتربية للعلوم الصرفة ومركز دراسات البصرة والخليج العربي

البصرة – سعدي السند:

عشرات الندوات والحلقات النقاشية والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات التخصصية تشهدها كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية خلال الشهر الواحد ، وتواصل «الصباح الجديد» تسليط الضوء على عدد منها والتي شهدها شهر اذار الجاري .

الاستراتيجية المطلوبة لمعالجة المشكلات المرورية في البصرة

فقد نظم قسم الجغرافية في كلية التربية للبنات بجامعة البصرة ندوة بعنوان (الاستراتيجية المطلوبة لمعالجة المشكلات المرورية في البصرة) ، القى خلالها معاون العميد للشؤون الإدارية الدكتور محمد قاسم كلمة العمادة وعرض فيلما قصيرا عن واقع العمل المروري في البصرة .

وتضمنت الندوة 15 مشاركة متنوعة من داخل جامعة البصرة وخارجها فكانت المشاركة الأولى من مسؤول الاعلام في مديرية مرور البصرة العقيد رياض العيداني بورقة عن الواقع المروري في البصرة والحلول الممكنة أعقبته مشاركات من كلية الآداب بورقتين الأولى للدكتور أسامة إسماعيل الراشد والثانية للدكتور عادل عبد الأمير عبود ومن كلية الإدارة والاقتصاد ورقة للباحثة بان علي المشهداني ومن شركة نفط البصرة ورقة للباحثة ايناس عامر سعدون والباحث علي خزعل ماضي بعنوان دراسة تاريخية للنقل بالسيارات في محافظة البصرة .

وجاءت مشاركة الشركة العامة لموانئ العراق في الندوة بورقة تحت عنوان الحلول الممكنة لمشكلة الاختناقات المرورية للباحث علي خنجر علي ، وختاما كانت المشاركة من كلية التربية للبنات بست أوراق بحثية لتدريسيي قسم الجغرافية وهم كل من الدكتور احمد جاسم محمد والدكتورة أماني حسين البراك والدكتور علي حسين خميس والتدريسي وائل قاسم راشد والتدريسية مها شاكر جبر والتدريسية سندس صبيح محمد.

وفِي ختام الندوة صدرت عدة توصيات اعتمدت على ما عرض من بحوث تتلخص في ضرورة رسم استراتيجية متكاملة تضم خططا تهدف الى إيجاد أنظمة مرورية الكترونية وكذلك العمل بنظام النقل الجماعي بدلا من النقل الخاص والتركيز على ترسيخ الوعي المروري للمجتمع والتطبيق الصارم للقواعد والانظمة المرورية وغيرها.

وفِي نهاية الندوة قام معاون العميد للشؤون العلمية الدكتور عصام كاطع بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين .

آلية نشر البحوث في المجلات العلمية الرصينة

ونظمت كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة محاضرة علمية عن آلية نشر البحوث في المجلات العلمية الرصينة.

وقال المحاضر المدرس المساعد صارم حازم هادي نظرا لأهمية التعليم على كيفية ارسال البحوث الى المجلات العلمية تم القاء محاضرة علمية عن آلية نشر البحوث من خلال طرح بعض المصطلحات المهمة كالاستدلال والاستشهاد والاقتباس وبعد ذلك تم التطرق الى بعض المواقع التي لها أهمية كبيرة في كيفية اختبار المجلة ضمن اختصاص البحث وتضمنت المحاضرة معرفة المجلات فيما اذا كانت ضمن (سكوبس تومسن دويتر ) اضافة الى ذلك تم التعرف على كيفية ارسال البحوث الى المجلات العلمية .

عدد جديد من مجلة الاقتصادي الخليجي

وصدر عن قسم الدراسات الاقتصادية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي في جامعة البصرة عدد جديد من مجلة الاقتصادي الخليجي ، وهي مجلة فصلية علمية متخصصة تعنى بالشؤون الاقتصادية والادارية والإحصائية والمحاسبة للخليج العربي والجزيرة العربية .

وقد جاء في كلمة العدد التي كتبها رئيس التحرير الاستاذ المساعد الدكتور يحيى حمود حسن على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في دول الخليج العربي لتنويع اقتصاداتها، إلا انه ما يزال يعتمد بشكل رئيس على ثروتها الطبيعية (النـفـط والغاز)، وما تزال تحت تأثير تقلبات صدمات النفط، التي تفرض عليها التعامل مع انخفاض أسعار النفط وضغوط تخفيض الإنتاج النفطي ولكلاهما آثار اقتصادية بالغة على الموازنة العامة مما يتطلب إجراء تحولات هيكلية في تلك الاقتصادات بالشكل الذي يؤدي إلى التنويع الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي ومن ثم إلى الاستقرار الاقتصادي لمعالجة الخلل الهيكلي عندما يعتمد الاقتصاد على قطاع واحد رئيس في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتهميش بقية القطاعات، مما يتطلب تطوير القطاعات الإنتاجية ولاسيما القطاع الصناعي والزراعي والخدمي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أساليب الزراعة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الموارد البشرية …

أما محتويات العدد 33 من مجلة الاقتصاد الخليجي فكانت / مستقبل قطاع الطاقة في العراق في ظل إستراتيجية الطاقة للمدة (2030 – 2012) للاستاذ المساعد الدكتور أمجد صباح عبد العالي، والباحث أحمد جخيور ضويع

/ و التصحر والتملح في العراق وأثاره الاقتصادية مع إشارة خاصة إلى محافظة البصرة للمدة (2015- 2004 ) للمدرس سكنة جهيه فرج، والمدرس المساعد تغريد قاسم محمد

/ و الانموذج الخطي العشوائي غير المتزن ذو الاتجاهين مع وجود التفاعل (العراق كدراسة تطبيقية ) للمدرس المساعد فاطمة هاشم فلحي / و آثار الأزمات الاقتصادية والمالية في الاقتصاد العراقي للمدرس ناجي ساري فارس وتقييم المؤشرات الاقتصادية لأداء سوق العمل في العراق للمدرس المساعد الهام خزعل ناشور واستعمال انموذج سلاسل ماركوف في إدارة الديون المعدومة : دراسة تطبيقية في مصرف الاستثمار العراقي فرع البصرة المدرس المساعد منى طاهر غافل

العادات والتقاليد الاسلامية المشرقية في اسبانيا

وناقشت حلقة نقاشية في قسم التاريخ بكلية التربية للبنات بجامعة البصرة (العادات والتقاليد الاسلامية المشرقية في اسبانيا).

وقالت التدريسية هنية سلمان عبد الحميد ان موضوعها تناول التقاليد الاسلامية العربية التي أقتبسها أهالي الأندلس منهم والتي استمرت حتى التاريخ الحديث فمنها مثلا ذبح الذبائح باتجاه القبلة وعدم اكل لحم الخنزير ودخول العروس بيتها بالقدم اليسرى وتعريف الأسماء ب (ال) كما في اللغة العربية وغير ذلك الكثير.