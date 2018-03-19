مفوضية الانتخابات سلمت الموصليين 125 ألف بطاقة ناخب

متوقعة وصول التوزيع الى 50 ألف بطاقة/ يوم

بغداد – أسامة نجاح:

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصول عدد بطاقات الناخبين التي تم سلمت الى أبناء محافظة نينوى الى 125ألف من اصل مليونين و200 ألف بطاقة ، مشيرة الى أن لدى المفوضية نوعين من البطاقات طويلة الأمد وقصيرة تستعمل للعائلات النازحة التي عادت الى المحافظة والتي ما زالت في المخيمات، فيما أكدت عدم اتجاهها الى التصويت المشروط الا ضمن شروط مقيدة ومحددة جدا.

وقال الناطق باسم المفوضية كريم التميمي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” أعداد بطاقة الناخب التي تم تسليمها في محافظة نينوى وصل الى 125 ألف بطاقة من اصل مليونين و200 ألف ، مشيرا الى أن” المفوضية قامت بطبع اكثر من مليوني بطاقة ناخب قصيرة الأمد مخصصة لأهالي نينوى الذين نزحوا من أماكن سكناهم ولا تتوفر لديهم أوراق ثبوتية ، و200 ألف بطاقة طويلة الأمد للعائلات التي عادت الى المحافظة وتم تحديث بياناتهم الانتخابية عن طريق أجهزة البايومتري .

وأضاف أن” عملية توزيع بطاقات الناخب في محافظة نينوى كانت متأخرة ونسبة التوزيع الحالية تعد مقبولة على اعتبار ان هنالك إقبالا كبيرا من قبل أهالي المحافظة لتسلم بطاقاتهم الانتخابية ، متوقعا ان” تصل عملية التوزيع خلال الأيام المقبلة ما بين 40ألف و 50 ألف بطاقة ناخب في اليوم الواحد، لافتا الى أن” مجلس المفوضية صادق في الأسبوع الماضي على خطة استثنائية عاجلة لدعم محافظة نينوى وتمثلت بزيادة عدد المنافذ والمخصصات المالية والموظفين والملحقات والأمور اللوجستية الاخرى.

مضيفاً” بمجرد وصول هذه التعزيزات الى المحافظة ستصل عملية التوزيع في اليوم الواحد الى 50ألف بطاقة.

وأكد أن” لدى مجلس المفوضين خطة عاجلة أخرى سيقرها خلال الأسبوع المقبل بالاعتماد على المتغيرات التي تأتي من مكتب المفوضية في محافظة نينوى، مبينا أن” للمفوضية فرق جوالة منتشرة في المناطق النائية التابعة للمحافظة إضافة الى فتح مراكز ومنافذ جديدة للتوزيع فيها لتحديث اكبر عدد ممكن من بيانات الناخبين ” .

اما بخصوص التصويت المشروط فقد أوضح الناطق باسم المفوضية ان” سيعتمد هذا التصويت بنحو محدود جدا لبعض الفئات ولا يعمم على الجميع حيث يشمل النازحين الذين فقدوا جميع مستمسكاتهم الثبوتية إضافة الى النازحين الذين ما زالوا في المخيمات وخاصة في إقليم كردستان ونحن بانتظار البيانات الخاصة بهم والتي ستأتي عن طريق وزارة الهجرة والمهجرين والتجارة وسنسمح لهم بالتصويت “.

وتابع أن” مجلس المفوضين صادق على فتح مكاتب أساسية للاقتراع في 13 دولة و6 مراكز اقتراع إضافية في دول أخرى للسماح للجالية العراقية في الخارج للمشاركة بالتصويت بعد التنسيق مع وزارة الخارجية خلال الأيام المقبلة.

من جانبه قال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في نينوى محمد هاني ، في بيان صحفي ، ” ستشهد الأيام المقبلة تكثيف جهود المفوضية لقرب موعد الانتخابات وتوزيع اكبر عدد من بطاقات الناخب”.

وأضاف هاني في بيانه الذي تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه أنه ” هنالك 140 مركزاً انتخابياً لتوزيع بطاقات الناخب في ارجاء المحافظة” .

وأوضح ان “المفوضية قررت ابطال جميع البطاقات القديمة لناخبي محافظة نينوى وعدها تالفة لكي لا يتعرض الناخب الى غرامة مالية “.

وأطلق مجلس الوزراء العراقي التخصيصات المالية الخاصة بتمويل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات من تخصيصاتها لسنة ٢٠١٨، بما يعادل حصتها لمدة تسعة أشهر محسوبة على أساس ١/١٢ من تخصيصاتها الفعلية لسنة ٢٠١٧.