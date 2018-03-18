نهائي مصري خالص في بطولة جراسهوبر للإسكواش

زيوريخ ـ وكالات:

تأهل المصريان محمد الشوربجى ورامي عاشور لنهائي بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش المقامة بمدينة زيورخ السويسرية.

وفاز الشوربجي على الإنجليزى ويلستروب 3-0 في الدور نصف النهائي، وجاءت نتيجة الأشواط 11-9، 11-8 ،11-8 فى مباراة استمرت 47 دقيقة.. كما تغلب رامى عاشور على الفرنسى جريجوري جالتير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الاشواط 11-6 ،11-8 ،11-8 في مباراة دامت 45 دقيقة.

وبهذه النتائج يتقابل الشوربجي وعاشور معا في المباراة النهائية للبطولة التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف دولار.