زيوريخ ـ وكالات: تأهل المصريان محمد الشوربجى ورامي عاشور لنهائي بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش المقامة بمدينة زيورخ السويسرية. وفاز الشوربجي على الإنجليزى ويلستروب 3-0 في الدور نصف النهائي، وجاءت نتيجة الأشواط 11-9، 11-8 ،11-8 فى مباراة استمرت 47 دقيقة.. كما تغلب رامى عاشور على الفرنسى جريجوري جالتير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الاشواط 11-6 ،11-8 ،11-8 ...
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  • الأحد , 18 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نهائي مصري خالص في بطولة جراسهوبر للإسكواش

رياضة
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زيوريخ ـ وكالات:
تأهل المصريان محمد الشوربجى ورامي عاشور لنهائي بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش المقامة بمدينة زيورخ السويسرية.
وفاز الشوربجي على الإنجليزى ويلستروب 3-0 في الدور نصف النهائي، وجاءت نتيجة الأشواط 11-9، 11-8 ،11-8 فى مباراة استمرت 47 دقيقة.. كما تغلب رامى عاشور على الفرنسى جريجوري جالتير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الاشواط 11-6 ،11-8 ،11-8 في مباراة دامت 45 دقيقة.
وبهذه النتائج يتقابل الشوربجي وعاشور معا في المباراة النهائية للبطولة التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف دولار.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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