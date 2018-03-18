زيوريخ ـ وكالات:
تأهل المصريان محمد الشوربجى ورامي عاشور لنهائي بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش المقامة بمدينة زيورخ السويسرية.
وفاز الشوربجي على الإنجليزى ويلستروب 3-0 في الدور نصف النهائي، وجاءت نتيجة الأشواط 11-9، 11-8 ،11-8 فى مباراة استمرت 47 دقيقة.. كما تغلب رامى عاشور على الفرنسى جريجوري جالتير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الاشواط 11-6 ،11-8 ،11-8 في مباراة دامت 45 دقيقة.
وبهذه النتائج يتقابل الشوربجي وعاشور معا في المباراة النهائية للبطولة التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف دولار.
نهائي مصري خالص في بطولة جراسهوبر للإسكواش
زيوريخ ـ وكالات: