الاتصالات تقدم خدمات هاتفية للمنتجات النفطية وتزيل التجاوزات في كركوك

بغداد – الصباح الجديد:

قامت شعبة الشبكات في مديرية إتصالات كركوك بربط كابل على كابينة 9 يغذي الشركة العامة للمنتجات النفطية ويقدم لها خدمات الإتصالات ومازال العمل مستمرا لإدخال جميع الخطوط للخدمة .

في سياق متصل تمكنت لجنة إزالة التجاوزات في كركوك من رفع التطاولات على الشبكة الضوئية حيث تم قطع كابلات وعقد ضوئية في مناطق ناحية التون كوبري مدخل محافظة أربيل – كركوك وكذلك مدخل كركوك – سليمانية وأيضا رفع التجاوز على كابل ضوئي مقابل مديرية مرور المحافظة وتستمر الملاكات الهندسية والفنية في إتصالات كركوك بتعقب كل التجاوزات والتعديات على شبكة الكابل الضوئي للحفاظ على المال العام وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات الحكومية .

على صعيد متصل انجزت مديرية اتصالات بابل في الشركة العامة للاتصالات والبريد احدى تشكيلات وزارة الاتصالات نصب برج الكرامه وتشغيله بالكامل اضافة الى الانتهاء من اعمال استملاك قطعة الارض الخاصة لبرج اتصالات الكرامة

حيث تم اكمال اعمال نصب برج الكرامة بالكامل وتشغيله بصورة جيدة ضمن منظومة بابل للهواتف اللاسلكية وتهئية جميع مستلزمات البرج من كرفان ومولدة عدد اثنين ومستلزمات الوقاية والسلامة وتسعى جميع مديريات الاتصالات في جميع المحافظات وبجهود مستمرة لتوفير جميع الخدمات الاتصالاتية للمواطنين وتطوير واقع الاتصالات في المحافظات .

من جانبها تمكنت الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصالات النجف بإيصال خدمات الإتصالات والأنترنت للدوائر الحيوية والمهمة في المحافظة ( المرور والجنسية والبطاقة الوطنية الموحدة) وكذلك دعمها بالخط الساند .

وأكد المهندس عقيل عبد الرضا الطائي مدير المديرية ان تلك الأعمال تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وأشار إلى المباشرة بتشغيل منظومة ( gota ) للإتصالات اللاسلكية المؤمنة بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة والبالغة عددها 200 جهاز حصرا» لمنظومة البدالة اللاسلكية في النجف الأشرف ، مبينا أنه تم الإنتهاء من نصب محطة PTS اللاسلكية في قرية الغدير التي تحتوي على مايقرب من 4000 وحدة سكنية والتابعة للمنظومة الوطنية للإتصالات اللاسلكية نوع ZTE .

وفي سياق متصل قامت مديرية إتصالات النجف بإطلاق حملة جباية من دوائر الدولة ومتابعة الديون حيث تم استحصال مبلغ وقدره مليار دينار عراقي لصالح الشركة العامة للإتصالات .