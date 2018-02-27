الصباح الجديد ـ وكالات : أعلن الجيش المصري مقتل 11 مسلحا، وإحباط محاولة انتحارية خلال عمليته العسكرية الجارية لتطهير صحراء سيناء. وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أنه على مدار الأيام الأربع الماضية واستمرارا لعملية «سيناء 2018»، تمكنت القوات الجوية من تدمير 20 هدفا وعدد من المقار، التي تستخدمها العناصر المسلحة، ...
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  • الثلاثاء , 27 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عربية
  • مقتل 11 مسلحا وإحباط محاولة انتحارية في عمليات سيناء

مقتل 11 مسلحا وإحباط محاولة انتحارية في عمليات سيناء

شؤون عربية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
أعلن الجيش المصري مقتل 11 مسلحا، وإحباط محاولة انتحارية خلال عمليته العسكرية الجارية لتطهير صحراء سيناء.
وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أنه على مدار الأيام الأربع الماضية واستمرارا لعملية «سيناء 2018»، تمكنت القوات الجوية من تدمير 20 هدفا وعدد من المقار، التي تستخدمها العناصر المسلحة، بالإضافة لسيارتين مفخختين.
وأضاف البيان أن القصف المدفعي طال 185 هدفا بمناطق العمليات، تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر لـ «العناصر الإرهابية»، مشيرا إلى إحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات المسلحة، حيث تم القضاء على 4 أفراد مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة وزيا عسكريا مشابها لعناصر القوات المسلحة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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