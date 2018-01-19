  • السبت , 20 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • ماكرون يعلن هزيمة داعش في العراق والأولوية باتت للإعمار

ماكرون يعلن هزيمة داعش في العراق والأولوية باتت للإعمار

آخر الأخبار
0 تعليق
180 views

بغداد – الصباح الجديد
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن داعش في العراق وسوريا “هزم بشكل كامل تقريباً”، وأن النصر العسكري سيحصل “في الأسابيع المقبلة، والأولوية باتت لإعادة البناء”.
وقال ماكرون، خلال تمنياته بحلول العام الجديد للجيوش الفرنسية في طولون جنوب شرق البلاد “اليوم وبفضل جهود كل الأمم الضالعة، فإن التنظيم العسكري لداعش في المشرق هزم بشكل كامل تقريباً. أنا واثق أننا سنحقق في الأسابيع المقبلة هذا النصر العسكري على الأرض”.
وأضاف “أريد من الآن فصاعداً أن نشارك مشاركة فعالة في تثبيت الاستقرار وإعادة البناء ومساعدة الناس مع شركائنا”.
وفيما يشارك حوالي 1200 عسكري فرنسي في جهود التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، شدد ماكرون على القول: “لن تكون تلك نهاية هذه المعركة، لكننا سنكيف إمكاناتنا الوطنية مع الوضع العملاني خلال هذه السنة”.
وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الجيش الأميركي سيبقى في سوريا حتى إلحاق هزيمة كاملة داعش.

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد