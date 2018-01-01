الرافدين يحدد قيمة الدفعة الأولى لشراء الوحدات السكنية في بسماية

بغداد ـ الصباح الجديد:

حدد مصرف الرافدين قيمة الدفعة الأولى لشراء الوحدات السكنية في مشروع بسماية، بما يبلغ ١٠ بالمئة من قيمة الوحدة السكنية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “قيمة الدفعة الأولى للوحدة السكنية التي تكون مساحتها 100 متر بلغت 7 ملايين و560 الف دينار، كما بلغ سعر الدفعة الاولى للوحدة السكنية بمساحة 120 متر 13 مليوناً و608 الاف دينار”.

وأضاف “أن سعر الدفعة الاولى للوحدة السكنية التي تصل مساحتها 140 متر فيبلغ 21 مليوناً و168 الف دينار”.

واوضح البيان ان “دفع الاقساط الشهرية للوحدة السكنية تكون بعد شهر من تاريخ تنظيم العقد لمنح القرض ويكون القسط الشهري للدفع 437 الفاً و360 ديناراً للشقة بمساحة 100 متر، و492 الفاً و30 ديناراً للشقة بمساحة 120 متراً، و535 الفاً و766 ديناراً، للشقة بمساحة 140 متراً”.