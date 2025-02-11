مدير عام دار الكتب والوثائق يتفقد المراحل الأخيرة للمكتبة الرقمية

بغداد – الصباح الجديد:

أجرى مدير عام دار الكتب والوثائق السيد بارق رعد علاوي جولةً تفقدية، للاطلاع على المراحل الأخيرة من مشروع المكتبة الرقمية، والذي سيتضمن صالات عرضٍ رقمية وتفاعلية، وقاعات متخصصة لأرشفة المطبوعات والكتب والوثائق رقمياً، ضمن جهود الدار في إنجاز هذا المشروع الحديث تقنياً وفنياً وفقاً للمدة الزمنية المحدد.

وخلال جولته استمع السيد بارق رعد علاوي إلى شرحٍ مفصل حول تقدم الأعمال، وآخر المستجدات التقنية والهندسية التي تم اعتمادها لضمان أعلى معايير الدقة والجودة في عملية الرقمنة، مناقشاً أهم التحديات التي تقف عائقاً أمام تنفيذ المشروع، وسبل معالجتها لضمان إطلاق المكتبة الرقمية في موعدها المحدد.

وفي الختام، أشاد المدير العام بالجهود المبذولة من قبل الفريق الهندسي وجميع العاملين في المشروع، مؤكداً أن المكتبة الرقمية ستكون إضافة نوعية مهمة تسهم في تطوير قطاع المكتبات وتعزز من حركة البحث العلمي في البلاد.