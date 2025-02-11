في أربيل.. مؤتمر المانحين لإنقاذ موقع النمرود الآثاري

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكَّاك البدراني وبالتعاون مع منظمة تاري (TARII) ومؤسسة (سمثسونيان) الأمريكية شارك رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث الأستاذ علي عبيد شلغم وبحضور رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس محافظة نينوى بمؤتمر المانحين لمشروع إنقاذ موقع النمرود الآثاري في نينوى والذي أقيم في محافظة أربيل بكردستان العراق.

وجرى خلال المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين مناقشة واستعراض الأعمال السابقة في الموقع لفريق الهيأة العامة للآثار والتراث الذي كان برئاسة رئيس الهيأة الحالي والتي جرت بواقع أربعة مواسم بدءاً من عام 2018، وكذلك التباحث في الرؤية المستقبلية للهيأة لإعادة إحياء العاصمة الآشورية ومقترحات خطط الإستدامة للمحافظة عليها، إذ شدد رئيس الهيأة على مقترح تأسيس صندوق للمانحين باسم (إحياء روح نمرود) لما يمثله الموقع من تراث إنساني وتاريخي مهم.

بدوره أكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس محافظة نينوى استعداد مجلس المحافظة والمحافظ بشكل كبير للإسهام والتعاون في تنفيذ المشروع على وفق الجداول الزمنية المقررة.