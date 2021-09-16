مكاشفات مرئيّة ..

ريسان الخزعلي

1

أنت َ الرائي والمرأى

فعلام َ تُكثر ُ الأسئلة ..؟! …

2

في الصباح ..

الكل ُّ يُسرع ُ إلى مشغله ِ

وأنت َ تُعلل ُ ما يحجب ُ الشمس ..!…

3

الزوال ُ

عادة ُ المرايا

وأنت َ تُطيل ُ الوقوف َ أمامها ..!…

4

لاجدوى

من اللافتة ِ السوداء .

الشمس ُ في الحزن ِ ثوبُها الضوء …

5

في الحلم ِ

تنشط ُ الذاكره ..

وأنت َ غير ُ مكترث ٍ بهذا الصحو ..!…

6

المسافة ُ

حجر ٌ بين نقطتين ِ في الزمان

والأرض ُ مفتونة ٌ بهذه ِ الكرويّه …

7

في الغروب ..

تنزع ُ الشمس ُ حلّتَها

وينام ُ الأفق ُ على وسادة ٍ صفراء …

8

الغيمة ُ

تاريخُها الماء ..

والسماء ُ تشطبُها …

9

من وَلَع ٍ في المعنى

شطب َ الكتابة َ من دفتره ِ في الظلام …

10

الموت ُ

لا صواب َ له ُ

سوى أنّه ُ لا ينطق ُ بالتقيّه …