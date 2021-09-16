مكاشفات مرئيّة ..

ريسان الخزعلي
1
أنت َ الرائي والمرأى
فعلام َ تُكثر ُ الأسئلة ..؟! …
2
في الصباح ..
الكل ُّ يُسرع ُ إلى مشغله ِ
وأنت َ تُعلل ُ ما يحجب ُ الشمس ..!…
3
الزوال ُ
عادة ُ المرايا
وأنت َ تُطيل ُ الوقوف َ أمامها ..!…
4
لاجدوى
من اللافتة ِ السوداء .
الشمس ُ في الحزن ِ ثوبُها الضوء …
5
في الحلم ِ
تنشط ُ الذاكره ..
وأنت َ غير ُ مكترث ٍ بهذا الصحو ..!…
6
المسافة ُ
حجر ٌ بين نقطتين ِ في الزمان
والأرض ُ مفتونة ٌ بهذه ِ الكرويّه …
7
في الغروب ..
تنزع ُ الشمس ُ حلّتَها
وينام ُ الأفق ُ على وسادة ٍ صفراء …
8
الغيمة ُ
تاريخُها الماء ..
والسماء ُ تشطبُها …
9
من وَلَع ٍ في المعنى
شطب َ الكتابة َ من دفتره ِ في الظلام …
10
الموت ُ
لا صواب َ له ُ
سوى أنّه ُ لا ينطق ُ بالتقيّه …