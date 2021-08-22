ارتفاع جنوني في اسعار السلع والمواد الغذائية في الاقليم

ذوي الدخل المحدود يطالبون بتدخل حكومي عاجل

السليمانية ـ عباس اركوازي:

تشهد اسواق اقليم كردستان ارتفاعاً حادا في اسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية، بنحو لم يشهد له الاقليم مثيلاً في السنوات السابقة، وبينما عزا تجار الارتفاع الى خفض سعر الدينار امام الدولار الامريكي، اشار مواطنون الى ان مستوى دخلهم المحدود لا يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار، مطالبين حكومة الاقليم بتدارك الازمة واتخاذ اجراءات عاجلة لضمان قوتهم اليومي.

وقال سلام حسين وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في سوق الجملة بمحافظة السليمانية، للصباح الجديد، ان التجار يستوردون السلع والمواد الغذائية من إيران وتركيا وغيرها من الدول بالدولار الامريكي، وفي ظل الارتفاع غير المدروس لأسعار الدولار، فان ذلك اضاف نحو 20-25% على اسعار السلع التي يستوردونها، وهو ما اكد بان المواطنين يتحملون تبعات ذلك الارتفاع.

واضاف ان اسعار الطحين والرز والزيت والسكر والشاي وغيرها من المواد الغذائية، ارتفعت بنحو 40 بالمئة عن سعرها السابق، وهو ما عزاه الى السياسة الخاطئة للحكومات المتعاقبة في العراق، التي اخفقت في تأمين السلة الغذائية للمواطنين، رغم امتلاك العراق الموارد البشرية والمياه والاراضي الخصبة لتوفير مستلزمات امنه الغذائي.

بدوره قال محمد عمر وهو صاحب محل لبيع الخبز في سوق السراي بمحافظة السليمانية، ان اسعار الطحين ارتفعت خلال الشهر الجاري بنحو 25 بالمئة عن اسعارها خلال شهر تموز المنصرم، ما دفع بأصحاب الافران الى رفع السعر قرص الخبر وبيع ستة اقراص بالف دينار، بعد ان كان يبيع 8 اقراص بألف دينار.