العام الحالي شهد افتتاح مجموعة من المشاريع الاستثمارية ومنح عدد من الرخص لمشاريع جديدة

هيئة استثمار البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

شهدت محافظة البصرة خلال هذا العام افتتاح مجموعة من المشاريع الاستثمارية ومنح عدد من الرخص الأستثمارية لمشاريع جديدة .

افتتاح مجمع تجاري وسط البصرة

فقد افتتحت هيئة استثمار البصرة مجمعا تجاريا وسط المحافظة بكلفة 4 مليون دولار وباسلوب عمراني حديث و متطور ضمن مساعيها لدعم القطاع التجاري الاستثماري..

وقال رئيس هيئة الاستثمار علاء عبد الحسين إن الهيئة تسعى لدعم قطاع التجارة وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال القطاع الخاص ، مشيرا الى احتواء المشروع الذي اقيم على مساحة 1800 مترا مربعا على ماركات خليجية و عراقية معروفة و يوفر العديد من فرص العمل

من جانبة بين المدير المفوض للشركة المستثمرة حسنين علي ان اهمية المجمع تبرز بانه يخدم مرتاديه والعاملين فيه على حد سواء، منوها بأن الشركة اعتمدت البناء بأسلوب حديث ومتطور وخلال وقت قياسي ليكون بذلك وجهة مثالية وانطلاقة كبيرة للعمل التجاري في المنطقة فيما يحتوي على مركز تسويقي للعائلات و مطاعم و مكاتب اضافة الى قاعة مناسبات و كوفي شوب و قاعة رياضية متكاملة .

افتتاح فندق مطار البصرة الدولي

وافتتحت هيئة استثمار البصرة، فندق مطار البصرة الدولي بعد اعادة تأهيله بكلفة إجمالية تتجاوز 11 مليون دولار.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة: ان الافتتاح جرى بالتزامن مع قرب إقامة خليجي 25 في المحافظة مضيفا ان أهمية الفندق تكمن في انه ومنذ سنين طويلة بأنتظار عملية التأهيل حيث ان المطار يفتقر الى مثل هكذا فندق والذي تم إعادة تأهيله بالشكل المطلوب. .

واشار الى اقامة الفندق على مساحة 6 الاف متر مربع موفرا ما يقارب المئة فرصة عمل. وتقدر كلفة المشروع أكثر من أحد عشر مليون دولار.

من جهته أوضح أسامة صفاء المدير الإقليمي لشركة الرزان المستثمرة : ان الفندق يحتوي على 103 غرفة مختلفة إضافة الى مطاعم وكافتاريات وقاعة رياضة و ان الشركة قامت بتوظيف كوادر عراقية تعمل في الفندق.

يذكر ان محافظة البصرة تشهد استمرار العمل في 9 مشاريع استثمارية في القطاع الفندقي بأحدث المواصفات العالمية لاحتواء الضيوف والوفود والمؤتمرات والمهرجانات المقامة في المحافظة

مركز طب اشعاعي للكشف المبكر وعلاج اورام السرطان

وكشف رئيس هيئة استثمار البصرة عن منح اجازة استثمار لانشاء اول مركز للطب الاشعاعي وبكلفة تتجاوز 8 ملايين دولار ضمن خطة الهيئة تطوير خدمات الرعاية الصحية في البصرة .

وقال عبد الحسين ان المركز سيقام في منطقة العشار وبمساحة بنائية تصل الى 1500 متر مربع ليستخدم الإشعاع النووي لاغراض العلاج و التشخيص للأمراض والأورام ، عن طريق حقن جسم المريض بالمواد الإشعاعية الطبية، وبإشراف كوادر طبية وفنية مؤهلة ومدربة في أكبر المراكز العالمية.

مبينا ان المستثمر تعاون مع احدى الشركات الامريكية لانشاء النواة التي تزن 40 طن لتعامل بالحيز الكهرومغناطيسي لانتاج المادة المشعة التي تستخدم في الكشف المبكر عن امراض الاورام السرطانية .

مؤكدا على اهمية المشروع في اتاحة فرص الشفاء المبكر من السرطان حيث يؤدي صعوبة اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى إلى تأخير تقديم علاجات فعالة .

افتتاح مستشفى المودة التخصصي سعة 50 سريرًا

وافتتح رئيس هيئة استثمار البصرة مستشفى المودة التخصصي رسمياً ليبدأ تقديم خدماته الفعلية للمرضى وفق أحدث التقنيات الطبية وبكوادر استشارية عراقية.

وقال أن المستشفى تم تطويرة لتضاهي كفائته التشغيلية أعلى معدلات الجودة العالمية، فيما بلغت تكلفته الاستثمارية 10 مليون دولار ، ليكون اضافة نوعية جديدة للقطاع الصحي في البصرة بالنظر الى التقنيات والأجهزة الحديثة المجهز بها.

من جهته بين المستثمر صلاح الاسدي: ان المشروع الذي يوفر اكثر من 100 فرصة عمل يتكون من خمسة طوابق يتحتوي على 50 سريرا و يضم صالات للعمليات ، ووحدة للعناية المركزة ، اضافة إلى أقسام الولادة والخدج والاشعة والسونار والمختبرات الحديثة والإدارية والخدمية.

واضاف الاسدي ان المستشفى يسهم في تقديم خدمات نوعية وراقية في مجال الطب الحديث و بأسعار معقولة مرعاة للوضع الذي يمر به البلد حيث تم تخصيص ردهات واطئة الكلفة .

من جانبه اوضح النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي ان الحكومة المحلية تدعم مثل هكذا مشاريع متطورة وتحرص على دعم الاستثمار بالقطاع الصحي للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين الذين يضطر الكثير منهم لتحمل نفقات السفر خارج البلاد بحثاً عن الرعاية الصحية المتميزة .

يشار الى ان هيئة استثمار البصرة كانت قد رخصت 15 مشروعا في القطاع الصحي تتجاوز كلفتها 136 مليون دولار.