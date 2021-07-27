اقليم كردستان يسجل ارتفاعاً خطيراً بنسبة الاصابة بفايروس كورونا

يدرس فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوماً

السليمانية ـ عباس اركوازي:

تدرس اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا في اقليم كردستان فرض حظر شامل للتجوال بعد تسجيل ارتفاع خطير وكبير في اعداد الاصابات بفايروس كورونا خلال اليومين المنصرمين.

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان عن ارتفاع كبير بنسبة الاصابة بفايروس كورونا يوم امس الاثنين بتسجيل 3559 حالة جديدة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفايروس عام 2019.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي في مؤتمر صحي عقده في محافظة دهوك، التي وصلها على جناح السرعة، عقب ارتفاع اعداد الاصابات الى اضعاف نسبتها السابقة بتسجل 1564اصابة، إن “عدد الإصابات اليوم غير مسبوق ويبلغ ثلاثة أضعاف عدد حالات التعافي ولم تبق سوى درجات قليلة للانتقال من مرحلة اللون البرتقالي الغامق إلى اللون الأحمر.

واضاف في مؤتمر تابعته الصباح الجديد، ان الوزارة أجرت 17 الف و141فحصاً جديداً للكشف عن الفيروس، كانت نتائج 3559 منها موجبة، وتوزعت على النحو التالي، أربيل ب 971حالة، والسليمانية ب893، ودهوك ب 1564حالة، وحلبجة 19، وكرميان 88، و رابرين 24حالة.

واضاف برزنجي بعد ان تفقد المستشفى المخصص لمصابي كورونا، في محافظة دهوك، ان حملات التفتيش الميدانية التي استمرت حتى منتصف الليلة الماضية كشفت عن نتائج سيئة جداً وارتفاع كبير في عدد الإصابات نحو نصفها في دهوك،مطالباً بضرورة تشديد إجراءات الوقاية من كورونا، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وحول توزيع اللقاحات، أشار الوزير إلى أن الكميات الواصلة من لقاح فايزر هذا الأسبوع بلغت أكثر من 56 ألف جرعة وهو 5 أضعاف العدد السابق، معلناً عن زيادة منافذ التلقيح بافتتاح 25 منفذاً جديداً في الأقضية والنواحي.

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة في إقليم كردستان رهيل فريدون، إن المجلس الأعلى للوزارة سيجتمع، لإعداد مقترحات تقدم إلى اللجنة العليا لمكافحة كورونا على ضوء الحصيلة الأخيرة للإصابات، منها اعتماد فرض حظر شامل او جزئي للتجوال في مدن الاقليم.