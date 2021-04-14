اليوم.. الشرطة يواجه الدحيل القطري

إبراهيم بايش ضمن ابرز لاعبي القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكمل فريق الشرطة استعدادته للدخول ضمن منافسات المجموعة الاسيوية الثالثة لدوري ابطال آسيا التي ستقام باسلوب التجمع لمرحلتين ويحتضنها النادي الاهلي السعودي، وسيلاقي الشرطة فريق الدحيل القطري في الساعة الثامنة مساءً اليوم الخميس.ويلاعب الشرطة فريق الاستقلال يوم الأحد المقبل في الثامنة والنصف وفي اللقاء الثالث يواجه الاهلي السعودي الاربعاء من الاسبوع المقبل في العاشرة والنصف مساءً.

وقال اليتش مدرب الشرطة «لابد من الاستفادة من المشاركة في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية».وأضاف مدرب الشرطة؛ ان «الفريق يضم عناصر جيدة، وكذلك يمتلك لاعبين محترفين بحجم المنافسة الاسيوية، مثل اللاعب البرازيلي رافائيل سيلفا والفنزويلي جيليمن ريفاس إلى جانب لاعبي المنتخب العراقي الوطني».

وأكد لاعب فريق الشرطة مازن فياض أن الفريق يواصل تحضيراته في المملكة العربية السعودية تحضيرا للمشاركة في دوري أبطال آسيا التي ستنطلق اليوم.. وقال فياض إن الفريق يتطلع لتحقيق بداية جيدة أمام الدحيل اليوم في مستهل المشوار الآسيوي.ولفت إلى أن الوحدات التدريبية متواصلة واللاعبون متحمسون لتحقيق بداية طيبة ترضي جماهير الشرطة التي تترقب نتائج مميزة.وبين أن المجموعة الثالثة مجموعة صعبة وتضم أندية كبيرة ولديها خبرة في دوري أبطال آسيا.وأردف: «لكن هذا لن يضعف من عزيمتنا فالشرطة كذلك فريق كبير وطموحاتنا عالية في البطولة».وأشار إلى أن الشرطة لن يكون صيدا سهلا في دوري الأبطال، مبينا: «طموحنا خطف إحدى البطاقات المؤهلة لثمن النهائي، وسنجتهد لتحقيق طموحاتنا، لأننا نمثل الكرة العراقية».يشار إلى أن الشرطة يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية الدحيل القطري والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني.

ووصلت، صباح الأحد، إلى جدة بعثة فريق الشرطة العراقي؛ استعدادًا للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.كان في استقبال بعثة الفريق العراقي، عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها في جدة.ويلعب الشرطة، في المجموعة الثالثة رفقة أندية الأهلي، والدحيل القطري، واستقلال طهران الإيراني.

وقد تكون خبرة الشرطة أكبر من الأندية المحلية الأخرى من خلال مشاركة الفريق في النسخة الماضية والتي ودع منافساتها من دور المجموعات.وقدم حينها الشرطة مواجهات شرسة، وتافس على إحدى بطاقتي التأهل، وغادر من البطولة بفارق الأهداف بعد أن تساوى بالنقاط مع صاحب البطاقة الثانية الاستقلال الإيراني.وتلك المباريات منحت فريق الشرطة خبرة التعامل مع البطولة الآسيوية، لا سيما وأن النسخة الماضية أقيمت كذلك بطريقة التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

المدرب الصربي ألكسندر إليتش، سبق وأن خاض منافسات الموسم الماضي مع الشرطة، قبل أن يكمل المهمة المدرب الوطني عبد الغني شهد، لكن ألكسندر بات يعرف جيدا تفاصيل الفريق.وبالتالي عامل الاستقرار حاضر والانسجام بين المدرب واللاعبين بأفضل حالاته، وسيراهن الشرطة على المدرب الصربي ليشكل إضافة نوعية، خصوصا وأنه سبق وأن قاد الأهلي السعودي ويعرف جيدا منافسيه في المجموعة.

استفاد الشرطة من البطولة الماضية بكيفية التعاقد مع لاعبين محترفين بحجم البطولة، حيث تعاقد في الموسم الحالي مع اللاعب البرازيلي رافائيل سيلفا والفنزويلي جيليمن ريفاس.ويتمتع اللاعبان بمواصفات جيدة خصوصا ريفاس الذي لعب في الدوري السعودي تحديدا مع الهلال والاتحاد، وبالتالي هو الآخر يعرف جيدا الفرق السعودية، ووجوده يعد إضافة نوعية للفريق.

تضم تشكيلة الشرطة خليط متجانس بشكل مميز، ما بين الشباب والخبرة، الذين اثبتوا خلال الموسم الحالي قدراتهم العالية.وبرغم أن الفريق سيشهد غياب 3 لاعبين للإصابة وهم محمد مزهر ومروان حسين وأحمد جلال، إلا أن العناصر المتواجدة قادرة على التعويض وسد الفراغ.

ووضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب العراقي ابراهيم بايش، ضمن النجوم الشباب الذين يستحقون المتابعة في البطولة الاسيوية.واصدر الاتحاد الاسيوي قائمة تسلط الضوء على عدد من النجوم الشباب المميزين الذي يستحقون المتابعة خلال منافسات دور المجموعات في دوري ابطال آسيا 2021.

وشملت القائمة لاعب المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية إبراهيم بايش، لما قام به من دور كبير في تأهل القوة الجوية إلى دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2008، بعدما أرسل تمريرة عرضية خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، استغلها أيمن حسين وسجل هدف التعادل في مرمى الوحدة السعودي، قبل أن يفوز الفريق العراقي بفارق ركلات الترجيح.وكان بايش ضمن تشكيلة القوة الجوية الذي توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2017، وقد سجل في نهائي تلك البطولة الهدف الثاني للفريق بمرمى التين عسير التركماني.وحالياً يبلغ بايش من العمر 21 عاماً، وقد فرض حضوره على المستوى الدولي مع منتخب العراق منذ عام 2019 تحت قيادة المدرب سريشكو كاتانيتش.