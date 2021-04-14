الوزير درجال يشيد بإنجاز ألعاب القوى في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية

وزارة الشباب والرياضة تناقش آلية تفعيل الأنشطة النسوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أشادَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بالنتائج التي حققها المنتخب العراقي لألعاب القوى في منافسات اليوم الأول من سباقات الجائزة الكبرى الآسيوية الجارية في مدينة مشهد الإيرانية، بمشاركةِ (14) دولة.

وبَينَّ الوزير درجال أن تصدر المنتخب العراقي ترتيب الفرق المشاركة مدعاة فخر بعد حصوله على أربع ذهبيات وبرونزية، ما يؤكد الخطوات الصحيحة التي تتبعها الوزارة في تقديم الدعم والإسناد للإتحادات الرياضية من خلال توفيرها المنشآت الرياضية لإقامة المنافسات والتدريبات، وسنواصل هذا النهج مع رياضة الإنجاز العالي ليتعزز تحقيق النتائج الإيجابية.

من جانب اخر، زار وفد من وزارة الشباب والرياضة متمثلا بقسم الرياضة النسوية في دائرة التربية البدنية والرياضة، مديرية شباب ورياضة بغداد – الرصافة والتقى مدير المديرية الدكتور خالد عبد علي الركابي, لمناقشة الية تفعيل الانشطة الرياضية النسوية.وقالت مدير قسم الرياضة النسوية انوار طارق أنه تم مناقشة العديد من الامور في مقدمتها بيان اهمية الرياضة واثرها على المرأة وابراز اهم المعوقات لممارسة المرأة للرياضة ووضع استراتيجيات وخطط ما بين الجهات ذات العلاقة في تنمية الرياضة النسائية في العراق.

واضافت ان الزيارة هي باكورة العمل والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات للنهوض بواقع الرياضة النسوية وتفعيل الانشطة الرياضية النسوية في المنتديات الشبابية التي من شأنها توسيع قاعدة رياضة المرأة ولما للرياضة من اهمية لصحة الجسم وتحسين الحالة النفسية، مشيرة الى ان مدير مديرية شباب ورياضة بغداد – الرصافة ابدى استعداده التام للتعاون مع قسم الرياضة النسوية من اجل تطبيق الامور التي تم مناقشتها على ارض الواقع.

إلى ذلك، تواصل دائرة العلاقات والتعاون الدولي – قسم التعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة أعمال دورة اللغة الانكليزية للمبتدئين التي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر لمدة 7 ايام حتى الـ14 من شهر نيسان الجاري، لموظفي وزارة الشباب والرياضة في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر برنامج زووم يقدمها الموظف في قسم التعاون الدولي نزار عبد الزهرة.

وقال مدير قسم التعاون الدولي على محمد علي، ان الدورة من الدورات المهمة التي يقدمها القسم لموظفين الوزارة وبأشراف مدير عام الدائرة محمود خلف، وهي ضمن الخطة السنوية التي تستهدف فئة موظفين الوزارة لتطوير أدائهم ضمن الأعمال التي يقومون بها .. وبين المحاضر نزار عبد الزهره أن الدورة تناولت في اليومين الأول والثاني دروس أساسية في اللغة الانكليزية فيما يتعلق في بنية الجملة وكيفيت تكوينها، وكيفية التعامل مع الصفة والاسم في بناء الجملة بشكل صحيح.

وأقامَ مركز البحوث والدراسات الشبابية والرياضية في دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ بالتعاونِ مع مديرية الإرشاد التربوي التابعة إلى مديرية التعليم العام والأهلي والأجنبي في وزارة التربية، ورشة عمل تدريبية حملت عنوان (بحث العمل التشاركي مع الشباب) بمشاركةِ (٢٤) مشارك ومشاركة من المرشدين التربويين في المدارس الثانوية والإعدادية في مديريات بغداد الرصافة والكرخ) وقدمها المحاضر الموظف في مركز البحوث والدراسات علي قاسم حسين على مدى يومين في ست ساعات ألكترونية على منصة التليغرام.

وتأتي إقامة هذه الورشة في ضوء تفعيل اتفاقية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التربية وفي إطار مشروع بحث العمل التشاركي للشباب، إذ تهدف الورشة إلى تمكين المرشدين التربويين من المعارف اللازمة لتنفيذ المشروع، وتخللت الورشة مناقشات ومجاميع عمل لتحليل أبرز المشكلات التي يُعاني منها طلبة مرحلة الرابع الإعدادي وخرجت المجاميع بمجموعة من المشاكل التي تواجه هذه الشريحة ومنها استخدام المواقع الألكترونية وصعوبات اختيار التخصص والتسريب المدرسي، فضلًا عن مشاكل التعليم الألكتروني.

كما تمَ الاتفاق على تفعيل الخطوات اللاحقة لتطبيق المشروع بتمكين المرشدين التربويين من تكوين المجموعات الشبابية وتوليد مساحات شبابية جديدة للاستقصاء والمشاركة البحثية وصنع السياسات، فيما أبدى المرشدون التربويون تفاعلهم وإعجابهم بهذا المشروع للإحاطة بمشاكل شريحة الشباب.