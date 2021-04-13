اقليم السليمانية بانتظار موافقة مفوضية الانتخابات للبدء بانشائه

بعد جمع 150 الف توقيع لسكان المحافظة

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

سلمت الهيئة المشرفة على اقامة اقليم محافظة السليمانية 150 الف توقيعا الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمعتها في اطار جهودها لانشاء اقليم محافظة السليمانية.

وقال رئيس الهيئة العليا لانشاء اقليم السليمانية بيار عمر عبد الله، انه قام يوم الاثنين بايصال التواقيع التي جمعتها الهيئة خلال مدة عملها لانشاء اقليم محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين، الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

واضاف عمر في حديث للصباح الجديد، ان المرحلة الاخيرة في اطار انشاء اقليم السليمانية وحلبجة بدأت وقمنا بتسليم 150 الف توقيع جمعناها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، ونحن بانتظار رد المفوضية لتقوم بدورها بطرح مسالة انشاء الاقليم على الاستفتاء العام.

وكانت الهيئة العليا لانشاء اقليم محافظة السليمانية قد اعلنت حل نفسها في مؤتمر صحفي بداية شهر نيسان الجاري، بعد ان تمكنت من جمع 150 الف توقيع لانشاء اقليم السليمانية.

واضاف بيار عمر عبد الله، ان الهيئة كانت امام تحد بجمع 2% من تواقيع سكان محافظة السليمانية، الا انها تمكنت بعد جهود كبيرة من جمع 10% من اصوات سكان محافظة السليمانية، وهو ما يفوق العدد المطلوب من التواقيع للبدء باجراء الاستفتاء على انشاء اقليم السليمانية.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتحكم بمفاصل ومؤسسات حكومة الاقليم، قد اتهم القائمين على انشاء اقليم السليمانية بالتواطؤ مع اعداء الاقليم ومعارضيه، معتبرا تلك الاجراءات تهدف الى اضعاف الاقليم وتهديد كيانه الدستوري.

وقال عمر عبد الله ان انشاء اقليم السليمانية، لا يستهدف اية جهة او حزب معين وهو لا يرمي الى اضعاف كيان الاقليم كما يروج له، وهو غير مرتبط باية اعتبارات او توجهات سياسية، بقدر كونه اجراء اداري يهدف الى انعاش الحركة التجارية واعادة الحركة الاقتصادية وتحقيق اكبر قدر من الفائدة من الموارد المتوفرة بالمحافظة.

وتنصّ المادة 119 من الدستور العراقي على أن لكل محافظة أو أكثر الحق في تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يُقدّم الطلب بإحدى الطريقتين: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.