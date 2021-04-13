يونايتد يقلب تأخره إلى انتصار مثير على توتنهام

سون يعادل رقم أجويرو المميز

لندن ـ وكالات:

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى انتصار مثير (3-1) على حساب مضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اول امس، في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. وسجل ثلاثية يونايتد فريد (57) وإدينسون كافاني (79) وماسون جرينوود (90)، و سجل هدف توتنهام الوحيد هيونج مين سون(40).. وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.

وبحسب أرقام «أوبتا»، فإن توتنهام فقد 18 نقطة من موضع الانتصار في البريميرليج هذا الموسم، كثاني أكثر الفرق خسارة للنقاط بعد التقدم في النتيجة خلف برايتون (20 نقطة)، وهو أكبر عدد من النقاط يفقده فريق يدربه جوزيه مورينيو من موضع الانتصار في موسم واحد بالبريميرليج.كما تكبد مورينيو 10 هزائم في الدوري بموسم واحد، للمرة الأولى طوال مسيرته التدريبية.

وواصل مانشستر يونايتد مسيرته الخالية من الهزائم خارج أرضه في الدوري، والتي وصلت إلى 23 مباراة متتالية (15 انتصارا – 8 تعادلات)، وهي المسيرة التي لا يتفوق عليها سوى آرسنال بـ27 مباراة متتالية دون هزيمة بعيدًا عن ملعبه بين شهري نيسان 2003 وأيلول 2004.وأصبح ماسون جرينوود بعمر 19 عامًا و129 يومًا أول مراهق يسجل ويصنع كلاعب بديل لمانشستر يونايتد في مباراة بالبريميرليج، منذ كريستيانو رونالدو في تشرين الثاني 2003 أمام بورتسموث.

وسجل إدينسون كافاني 7 أهداف في البريميرليج هذا الموسم، من بينها 5 أهداف من ضربات رأسية، ولا يتفوق عليه في الأهداف بضربات الرأس سوى دومينيك كالفيرت ليوين (6).. أما فريد، فسجل ثاني هدف في مسيرته بالبريميرليج، بعدما سجل هدفه الأول في سبتمبر 2018 أمام وولفرهامبتون، لينهي مسيرة من 73 تسديدة في المسابقة دون أهداف.

من جانب اخر، افتتح الكوري الجنوب سون هيونج مين، نجم توتنهام، التسجيل للسبيرز في شباك مانشستر يونايتد، ويعتبر هذا الهدف هو الثالث لسون في شباك مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد أن سجل هدفين في لقاء الدور الأول، الذي فاز به توتنهام بنتيجة (6-1)..

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن سون هو أكثر لاعب سجل في شباك مانشستر يونايتد خلال موسم واحد (3 أهداف)، منذ موسم (2014/2015)، عندما سجل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، 3 أهداف أيضًا.

وأضافت الشبكة، أن هذا الموسم هو الرابع لسون في البريميرليج الذي ينجح خلاله في تسجيل 5 أهداف على الأقل بكلتا قدميه، حيث سجل حتى الآن 5 أهداف بقدمه اليسرى، و8 بقدمه اليمنى.أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن سون صاحب الـ28 عامًا، هو أول لاعب يسجل في شباك مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا هذا الموسم.

قلب نيوكاسل، تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين (2-1) على مضيفه بيرنلي، واستعاد نيوكاسل، نغمة الانتصارات في المسابقة بعد 4 تعادلات و3هزائم في المباريات السبعة الماضية، ورفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر ، وتجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز الـ15.

وأنهى بيرنلي، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماتي فيدرا في الدقيقة (18)، ورد نيوكاسل في الشوط الثاني بهدفين متتاليين سجلهما جاكوب ميرفي وألان سانت ماكسيمين في الدقيقتين (59، 64).

وفاز وستهام يونايتد على ضيفه ليستر سيتي 3-2 .. وسجل للفائز جيسي لينغارد ثنائية 29، 44، وجارود بوين 48، فيما سجل لليستر سيتي النيجيري كيليتشي إيهياناتشو 70 و 90.ورفع فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز رصيده إلى 55 في المركز الرابع، خلف ليستر الثالث بنقطة واحدة.