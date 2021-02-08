صلاح هادي: مواهب سلة بابل ترفد فريق المحافظة الأول بطاقات متميزة

بغداد ـ فلاح الناصر:

أبدى مدرب موهبة بابل ، صلاح هادي، ثقته بامكانات فريقه ومدى الفوائد التي خرج بها من اللقاء الودي الذي اقيم مؤخرا امام لاعبي مركز الموهبة الرياضية في بغداد، منوها ان فريقه كان متميزا ويطمح إلى الافضل، سيما انه اجرى مباريات ودية امام فرق الخطوط وسدة الهندية والجماهير و الاسبوع المقبل سيواجه فريق موهبة الديوانية، مؤكدا ان سلسلة المباريات الودية تؤدي إلى تعزيز لغة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، كما تمنح الملاك التدريبي رؤية فنية واضحة لامكانات كل لاعب، بالتالي ان التركيز ينصب في المباريات على رفع درجة الاداء وروح التعاون بين اللاعبين والاستفادة القصوى من المواجهات لتصحيح الاخطاء وتمتين الجوانب الفنية الإيجابية.

وذكر أن وفد فريق تالف من احمد محمد ناجي مديرا ومحمد حسن شعلان مشرفا و١٢ لاعبا تولدات( ٢٠٠٤ _ ٢٠٠٧).

وأوضح أن فريق الموهبة الرياضية بكرة السلة في بابل رفد نادي الحلة الذي يلعب في الدوري الممتاز بمجموعة من اللاعبين المتميزين وهم( مصطفى و مرتضى ميثم وحسن علي ومحمد المهدي وزيد علي وطيف ابراهيم).وفي نهاية حديثه قدم المدرب شكره إلى إدارة المركز الوطني في بغداد والمدربين للحفاوة والاستقبال الذي ناله وفد فريق بابل أثناء حضوره إلى بغداد.

يشار إلى ان اللقاء الودي فاز بنتيجته فريق الموهبة الرياضية فرع محافظة بابل بـ ٤٩ نقطة مقابل ٤١ نقطة لمواهب المركز الوطني في بغداد بقيادة الحكمان الاتحاديان ، فاضل بنيان وليث محمد، وضيفت اللقاء قاعة المركز الوطني للموهبة الرياضية في المدينة الشبابية ببغداد.