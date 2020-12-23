فوز الجزيرة وخسارة الشارقة يشعلان قمة الدوري الإماراتي

أرقام نادرة في الجولة 10 للمسابقة

أبو ظبي ـ وكالات:

اشتعلت أجواء المنافسة على قمة ترتيب دوري الخليج العربي مع نهاية مباريات الجولة العاشرة، بعد تعرض الشارقة لخسارته الأولى هذا الموسم، حينما سقط أمام مضيفه بني ياس 0-1، وفوز الجزيرة على الوصل 3-2.

وتساوى الشارقة والجزيرة برصيد 23 نقطة، واعتلى الشارقة القمة بفارق المواجهات المباشرة عن الجزيرة الذي حل ثانياً، بينما جاء بني ياس رابعاً برصيد 19 نقطة، وبقي الوصل في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، وما يزال الفريق يبحث عن مخرج للطريق الصحيح.

واقترب العين من أهل القمة، بعد فوزه 2-1 على مضيفه النصر بعشرة لاعبين، ليتقدم إلى المركز الخامس بوصوله إلى 18 نقطة، واحتفظ النصر بمركزه الثالث، ولكن هذه الجولة ليس بفارق المواجهات المباشرة، ولكن بفارق 3 نقاط عن صاحبي المركزين الأول والثاني.. وتراجع اتحاد كلباء من المركز الرابع إلى السادس برصيد 17 نقطة، بتعادله من دون أهداف مع الوحدة، والذي واصل التراجع ليحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة.. وجاء الظفرة سابعاً برصيد 15 نقطة، بفوزه 1-0 على حتا، والذي بات المرشح الأول للهبوط، بوجوده بالمركز الرابع عشر الأخير بنقطة واحدة.. فيما أسقط الفجيرة ضيفه شباب الأهلي بالفوز عليه بنتيجة 3-2، وليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 14 نقطة، وبقي في المركز التاسع.

وواصل عجمان السقوط، ولكن هذه المرة على ملعبه وبنتيجة 1-2 أمام خورفكان الذي يستمر في التقدم، ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، وبقي عجمان بالمركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط، واتسعت دائرة خطر الهبوط لتشمل خورفكان والفجيرة وعجمان وحتا، ومن بعيد يأتي الوصل.

وشهدت الجولة العاشرة إقامة 7 مباريات، وانتهت منها 3 مباريات بفوز أصحاب الأرض، ومثلها لصالح الضيوف، مقابل تعادل وحيد.. سجلت الفرق 18 هدفاً بمعدل 2.57 هدف في المباراة الواحدة، وحافظت 4 أندية على نظافة شباكها.

سجل المهاجم أحمد أبو ناموس، هدفاً “مارادونيا” هو الأجمل في الدوري الإماراتي حتى الآن، وجاء في شباك الشارقة بالدقيقة 80.

زاد البرازيلي ايجور جيسوس، مهاجم شباب الأهلي، من الفارق بينه وبين مطارديه على قمة هدافي الدوري، بوصوله إلى 10 أهداف، بعد هدفه في مرمى الفجيرة، ولكنه لم يستطع إنقاذ فريقه من الخسارة 2-3.. يتقاسم 3 لاعبين، المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، وهم إيجور كورونادو وويلتون سواريز من الشارقة، وجواو بيدرو من بني ياس.

فشل البرازيلي هيلمان، مدرب الوصل، والوطني مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، في ظهورهما الأول مع فريقيهما هذا الموسم، بخسارة كل من الوصل وشباب الأهلي في الجولة العاشرة.

وانتهت الجولة 10 من دوري الخليج العربي الإماراتي مسجلة بعض الأرقام الملفتة.. وسجلت الفرق التي لعبت على أرضها في تلك الجولة 9 أهداف، وهو العدد نفسه الذي سجله الضيوف.

كما فاز أصحاب الأرض في 3 مباريات، في حين كان الانتصار من نصيب الضيوف في 3 لقاءات أخرى، مقابل تعادل وحيد.. تصدر جدول ترتيب الدوري فريقان بذات الرصيد، الجزيرة والشارقة (23 نقطة).. وهذه المرة الأولى التي يتكرر فيها هذا الأمر منذ موسم 2017-2018، عندما تساوى الوصل والعين برصيد 22 نقطة، في نفس الجولة.. ولم يلمس لاعبو بني ياس الكرة داخل منطقة جزاء الشارقة بالشوط الأول أكثر من 4 مرات، مقابل 15 مرة للاعبي الشارقة في منطقة جزاء بني ياس، ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه.

وتألق دفاع بني ياس بقيادة حسن المحرمي، الذي تكفل بتشتيت 8 كرات، قبل أن يخطف الفوز عن طريق أحمد أبوناموس فور نزوله بديلا بـ 105 ثوانٍ فقط.. وقاد أبوناموس، فريقه للفوز على الشارقة بالدوري للمرة الأولى منذ نيسان 2016، وفشل الشارقة في هز شباك بني ياس للمرة الأولى بالدوري منذ شباط 2010.

وأشارت رابطة المحترفين الإماراتية، إلى أن حتا سدد 20 كرة، مقابل 9 تسديدات فقط للظفرة في مباراة الفريقين، منهم 5 تسديدات لحتا، مقابل واحدة للظفرة، سجل دينلسون منها هدف المباراة والفوز.

وسدد حتا خلال آخر ربع ساعة، 11 تسديدة، لم تعرف طريق الشباك، لينتزع الظفرة بانتصاره الأول منذ 20 يوما بالدوري.

وفي مباراة الجزيرة والوصل، ركز الجزيرة على الهجمات من العمق بنسبة 39%، وفقد الاستحواذ للوصل، الذي تفوق في هذه الجزئية خلال الشوطين.. وزاد الوصل من نسبة سيطرته في الربع ساعة الأخير، ووصلت نسبة استحواذه 68%، وهذه السيطرة أثمرت 24 تسديدة، بينما سدد الجزيرة 11 مرة، سجل منها 3 أهداف مقابل 2 للوصل.

وفي مباراة الفجيرة وشباب الأهلي، كانت 28 دقيقة، كفيلة بهز الشباك مرتين للفجيرة، بسبب أخطاء دفاعية بالجملة من شباب الأهلي، وفاعلية هجوم الفجيرة.. وسدد الفجيرة 3 تسديدات على المرمى في الشوط الأول، سجلها منها جميعا، واكتفى بتسديدة واحدة بالشوط الثاني، وشباب الأهلي سدد 5 على المرمى في كل شوط.

وتصدى عبد الله التميمي، حارس الفجيرة، لـ 8 تسديدات، فيما تكفل زميليه عبد الله النوبي ومحمد النوبي، بتشتيت 18 كرة، لينهي الفجيرة نزيف النقاط، بعد أن فقد 11 نقطة في المواجهات السابقة.. ولم يتعادل اتحاد كلباء وضيفه الوحدة في النتيجة فقط، بل تعادلا وتقاربا في بقية إحصائيات اللقاء.

وسدد الفريقان 4 مرات على المرمى، ولعب الوحدة 17 عرضية، مقابل 16 لاتحاد كلباء، الذي سدد 7 تسديدات من خارج منطقة، مقابل 6 للوحدة.. وعاد خورفكان من عجمان، بأول فوز له في تاريخ مواجهاتهما بالدوري.

ووصل رامون لوبيز لهدفه الخامس في الموسم الجاري، كما صنع دودو هدفان، وصنع 3 فرص أخرى لم تترجم لأهداف، وكان الاستحواذ لخورفكان بالشوط الأول (56%)، ولعجمان في الثاني (60% ).. وفي مباراة انتصر فيها العين على النصر 2-1، سجل الأهداف الثلاثة، 3 مدافعين، وشهدت المباراة تسجيل هدفين بالنيران الصديقة، وثالث إثر ضربة حرة غير مباشرة.. وهذه المرة الأولى التي يشهد فيها الدوري تسجيل كل فريق هدف في مرماه منذ مواجهة الظفرة ودبي في كانون الأول 2013.. وسدد النصر 33 تسديدة مقابل 5 تسديدات فقط للعين.