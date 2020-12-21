لاعبو المركز الوطني يلتحقون بأندية الأضواء وهذا مكسب كبير

مدرب سلة الموهوبين .. إبراهيم جليل:

بغداد ـ فلاح الناصر:

اعرب مدرب فئة الشباب في المركز الوطني لرعاية الموهبة لكرة السلة، إبراهيم جليل، عن سعادته في رؤية لاعبي المركز الوطني وهم يلتحقون في صفوف أندية الأضواء بفضل ما قدموه من امكانات فنية عالية في البطولات التي مثلوا فيها المركز الوطني لفئات الاشبال والناشئين والشباب وحصلوا على الإشادة والثناء من المتابعين ليلتحقوا مباشرة إلى فرق مهمة تلعب في دوري الاضواء لكرة السلة ابرزها الشرطة والنفط والخطوط والكهرباء وغاز الشمال وغيرها.

واشار الكابتن إبراهيم جليل/ ماجستير من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد، إلى ان المستويات الفنية التي قدمها لاعبي المركز الوطني كانت كفيلة بنقلهم إلى تمثيل أندية الدرجة الممتازة، مبينا ان اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في تمثيلهم فرق المركز الوطني في البطولات التي اشترك فيها المركز الوطني لكرة السلة على صعيد البطولات التنشيطية او منافسات بغداد والعراق لفئات الاشبال والناشئين والشباب.

وتابع ان العديد من اللاعبين انضموا إلى أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة وفي مقدمتهم، محمد فالح واغلحر ميثم اللذان انتقال إلى نادي الشرطة، ورباعي الكهرباء حسن جاسم وعلي ثائر وحسين جاسم واحمد ثائر وفي نادي الخطوط اللاعب باقر ميثم وعلي عباس المنتقل مؤخرا من نادي النفط إلى غاز الشمال، وهنالك مفاوضات مع وجوه أخرى بينها حسين عليم الذي نلقى العديد من العروض يدرس احدها من أجل التوقيع واللعب في دوري الدرجة الممتازة.

واشار إلى ان ترحيل اللاعبين إلى الاندية اسهم في فتح باب الانضمام إلى الموهوبين الجدد، وحاليا في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية مواليد 2004 و2005 يلعبون ضمن فئة الشباب، فيما يلعب 2006 و2007 ضمن فرق الناشئين والفئات الصغيرة تمثل فريق الاشبال.

واوضح المدرب إبراهيم جليل ان المركز الوطني لرعاية الموهبة بكرة السلة التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، يقوده الكابتن نصير احمد الذي يعمل على تشجيع الملاكات التدريبية في تادية مهماتها بالنحو الامثل، كما يتابع ميدانيا اللاعبين الواعدين ويحرص على تذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة التحضير للاستحقاقات المقبلة.

واشاد المدرب الشاب بالملاكات التدريبية العاملة في المركز الوطني وتضم الدكتور لؤي سامي والمدربان فاضل بنيان ومهند مهدي لما يقدمونه من جهود كبيرة يحرصون فيها على قيادة الوحدات التدريبية بشكل مثالي يعملون على القاء محاضرات ثقافية للاعبين وتشجيعهم على التفوق في الدراسة والرياضة وتحقيق التوازن عبر الاهتمام بالجانب التعليمي بالتساوي مع اللعب في المركز الوطني، من اجل صناعة لاعبين جيدين أساسهم صحيح ورصين وهذا يعود بالفائدة الفنية والايجابية على اعداد لاعبين مؤثرين لتعزيز قاعدة كرة السلة وهذا بالتالي يسهم في توزيع لاعبين إلى الأندية والمنتخبات الوطنية باللعبة.

وقال انه اشترك في تحقيق العديد من الألقاب لفرق المركز الوطني لكرة السلة على صعيد جميع الفئات، منها المركز الاول في تنشيطية بغداد لفئة الاشبال والمركز الثاني على صعيد دوري بغداد وفي فئة الناشئين المركز الاول بالبطولة التنشيطية ثم الاول على دوري بغداد والأول على مستوى العراق، وفي الشباب المركز الثاني على صعيد بغداد والثاني ايضا في بطولة أندية العراق، منوها إلى ان جميع الملاكات التددريبية العاملة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة السلة شاركت في تحقيق هذه الألقاب.