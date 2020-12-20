هدية البكر وهدية العنكوشى

الرئيس العراقى الراحل احمد حسن البكر اهدى دار سكن لكل لاعب من لاعبى منتخب العراق المشارك فى بطولة الخليج العربى الرابعة التى اقيمت فى الدوحة عام 1976 قبل المبارة النهائية امام الفريق الكويتى وجاء خبر هذا التكريم من خلال البرنامج الرياضى المشهور «الرياضة فى اسبوع « الذى يقدمه الاستاذ الفاضل مؤيد البدرى وذلك من خلال فقرة رسائل المشاهدين سال احد المشاهدين ما هدية الفريق العراقى فى حالة الفوز بالبطولة وقال ابو زيدون التشجيع والتثمين هو التكريم الذى يقدمه الشعب العراقى لمنتخبنا الوطنى واثناء البرنامج جاءت رسالة عبر الفاكس من الرئيس العراقى السابق تكريم دار سكن لكل لاعب فى حالة الفوز او الخسارة.

وحدثني المدرب القدير مجبل فرطوس كابتن الفريق العراقى فى تلك البطولة يقول عندما سمعنا خبر التكريم عن طريق البدرى لن ننم تلك الليلة وسهرنا حتى الصباح واحتفلنا بهذا التكريم ومدرب الفريق الاستكلندى دانى ماكلن بقى يبكى ويقول « راحت البطولة من عندنا « وفعلا ذهبت البطولة للاشقاء الكويتيين.

اما تكريم السيد حسين العنكوشى اهداء كل لاعب من لاعبى فريق الديوانية سيارة هونداى فى حالة الفوز على فريق نادى الشرطة هل هذا التكريم يشغل اللاعبين ويجعلهم فى توتر وضغط نفسى اما يدفعهم للتحفز والاستعداد للمبارة بروح قتالية ورغبة صادقة فى الفوز بالمبارة والحصول على السيارة وهذا ما سنتعرف علية بعد صافرة حكم المبارة نامل ان تكون المبارة جميلة فى كل تفاصيلها، والله من وراء القصد.

*مدرب عراقي محترف

نعمت عباس