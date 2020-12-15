ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية في جامعة البصرة للأرتقاء بمسيرتها العلمية

عقدتها الكليات والمراكز العلمية فيها وتابعتها الصباح الجديد

البصرة – سعدي السند :

شهدت كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية خلال الأسبوع الماضي اقامة عدد من الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل في عدد من الموضوعات التخصصية التي تخدم المسيرة الجامعية والمجتمع ، مكتب الصباح الجديد في البصرة تابع عددا من تلك الأنشطة .

تدريس مهارات التواصل في بناء التاريخ المرضي

فقد نظمت كلية الطب بجامعة البصرة ورشة عمل حول تدريس مهارات التواصل في بناء التاريخ المرضي للمرحلة السريرية لتدريب الملاكات التدريسية بأشراف الدكتور عبد السلام صالح سلطان خبير مهارات التواصل / بغداد و الدكتورة سوسن عيسى حبيب /تدريسية في فرع طب الاطفال

وقد ناقشت الورشة عدة محاور منها التحديات والحلول في تدريس منهاج مهارات التواصل لطلبة كلية الطب ومناقشة منهاج تدريس مهارات التواصل ضمن التدريب السريري لطلبة الكلية -المرحلة الثالثة والرابعة وتهيئة دليل التدريب العملي للملاكات التدريسية والتدريب على مهارات التواصل الافتراضي لمواكبة الظرف الصحي والتعليم المدمج.

التوصيات

وتضمنت التوصيات أهمية تدريب تدريسيي الفروع السريرية كافة والاطباء الاختصاص/ الصحة على مهارات التواصل كونها حجر الزاوية في العمل الطبي وبشكل متواصل ليشمل الجميع والاستفادة من الخريجين الجدد ممن لديهم الرغبة في المساهمة في تدريب الطلبة وأيضا الاستفادة من قاعات الكلية للتدريس الواقعي والمدمج .

عمادة كلية التربية للعلوم الانسانية والعام الدراسي الجديد

واستقبلت عمادة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة البصرة العام الدراسي الجديد بجهوزية عالية من خلال توفير مستلزمات النجاح كافة ، وتأتي في مقدمتها توفير أجهزة الحاسوب وربطها بشبكة الانترنت

وقال عميد الكلية الدكتور حميد سراج جابر: رفعنا شعار التعليم الالكتروني محور التطور ومقدمة الانجاز وتبنيناه برنامج عمل ووضعنا اليات تطبيقه للوصل إلى أهداف محدده في مقدمتها إنجاح تجربة التعليم الالكتروني.

ومن جانبه قال معاون العميد للشؤون العلمية الدكتور اسعد عباس هندي من أبرز استعداداتنا لاستقبال العام الدراسي الجديد إكمال الصفوف الإلكترونية للمراحل كافة ولجميع ألاقسام العلمية وإيصال رموز الصفوف وروابط الكوكل ميت للطلبة مضيفا وقد تم تفعيل دخول الطلبة للصفوف تجريبيا قبل موعد بداية العام الدراسي لمعالجة اي مشاكل قد تظهر وقد حققنا نسبا متقدمة في دخول الطلبة تجاوزت ٩٥%” .

وقال معاون العميد للشؤون الإدارية الدكتور نوفل كاظم مهوس كان لنا خلال المدة المنصرمة ورش عمل ودورات مكثفة لكيفية إنشاء الصفوف وإلقاء المحاضرات بهدف رفع قدرات كوادرنا التدريسية ، وأضاف ان ورش العمل والدورات التدريبية ستستمر وستكون موضوعاتها استجابة لأي صعوبات تعتري إنجاح التعليم الالكتروني

الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية

وناقشت دراسة في جامعة البصرة العلاقة بين الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية وأثرها بالأداء المالي للشركة في ظل معيار الأبلاغ المالي (lFRS 16) ..

وتضمنت الدراسة التي قدمها الباحث علي يوسف جبير أربعة فصول ، تناول الفصل الاول توضيح مشكلة البحث وهدفه وأهميته فضلاً عن فرضيات ومنهج وأسلوب البحث ، وتضمن الفصل الثاني اطاراً مفاهيمياً للجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني للمارسات ، وبين الفصل الثالث جانباً تطبيقياً عن عينة من الوحدات الاقتصادية للدراسة المتمثلة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، وجاء الفصل الرابع والأخير بأهم الأسنتتاجات والتوصيات .

وهدفت الرسالة الى بيان المدخل المفاهيمي للجوهر الاقتصادي والشكل القانوني للمارسات المحاسبية وبيان أهمية الايجار التمويلي كأحد مصادر التمويل المهمة وضرورته للوحدات الاقتصادية وكذلك معرفة هل سيسهم تطبيق معيار الأبلاغ المالي رقم 16 في تحسين الأداء المالي في ضوء مفهوم الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية.

وأستنتجت الدراسة أن الجوهر الإقتصادي يشير إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية الناجمة عن العملية والاحداث أي أن الجوهر الإقتصادي هو الإعتراف بالأصول والألتزامات وحقوق الملكية اعتمادا على جوهر وطبيعة العملية .