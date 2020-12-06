الجولة السابعة للممتاز الكرة تنطلق اليوم باربع لقاءات

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة السابعة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز باقامة اربع مباريات، فيتواجه الصناعات الكهربائية والميناء في ملعب الصناعة، في حين تقام مباراة الكهرباء وأمانة بغداد في ملعب التاجي، ويضيف الديوانية في ملعبه فريق الطلبة، وتقام جميع المباريات في الساعة 2 ظهرا، في حين يلتقي في الساعة الرابعة والربع عصرا في ملعب كربلاء الدولي فريقا نفط الوسط والنفط.

وتقام غدٍ ست لقاءات، الحدود يضيف زاخو في ملعب التاجي، ويلعب السماوة في ملعبه امام الشرطة، ويلتقي النجف واربيل في ملعب النجف الدولي، ويشهد ملعب ميسان الدولي مباراة نفط ميسان والكرخ، وتقام جميع المباريات في الساعة 2 من بعد الظهر، في حين تقام مباراة نفط البصرة والزوراء في ملعب جذع النخلة في الساعة الرابعة والربع عصرا، وتقام مباراة الجوية والقاسم في الساعة 6 مساء بملعب الشعب الدولي.

ويقف نفط الوسط بالمركز الأول وله 13 نقطة، ثم اربيل ثانيا بـ 11 نقطة متفوقا على فريق الطلبة صاحب المركز الثالث بفارق الاهداف، يقف الزوراء رابع وله 10 نقاط بفارق الاهداف عن غريمه الجوية الذي يحتل الترتيب الخامس.. وفي سباق الهدافين، فان الصدارة تتوزع بين 3 لاعبين ولكل منهما 4 أهداف، هم “ايمن حسين من الجوية ومحمد إبراهيم من الكهرباء ومنار طه من الحدود”.