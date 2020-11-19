الموانئ العراقية تبحث مع شركات التشغيل المشترك تقييم نسب الأداء في تنفيذ المشاريع

بمشاركة ميناء مرسيليا الفرنسي في دورة للتسويق وألأحصاءات

البصرة – سعدي السند

قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي : ان شركتنا بحثت

مع شركات التشغيل المشترك تقييم نسب الأداء في تنفيذ برنامج مشاريع شركة الموانئ.

و ذكر مدير عام الشركة الذي ترأس اجتماعا بهذا الخصوص في مقر الشركة لمتابعة أعمال شركات التشغيل المشترك العاملة في الموانئ وما وصلت اليه من نسب انجاز في تنفيذ المشاريع الموكلة اليها على أرض الواقع تم عقد هذا الاجتماع

زيادة الايرادات للدولة

وبين الفرطوسي ان رئاسة الوزراء ووزارة النقل تتابع باهتمام بالغ عمل شركات التشغيل المشترك العاملة في الموانئ لانها شريك فعال في زيادة الايرادات للدولة موجهة ادارة الموانئ باعادة النظر في تقييم عمل الشركات المتلكئة .

ولفت المدير العام الى أن هناك توجه قريب في تأهيل واجهات الموانئ والأرصفة والساحات لتكون في أفضل صورة لها ، مبيناً أن هناك شركات تشغيل مشترك فيها نسب إنجاز متراجعة لابد أن ترفع نسب إنجازها وخصوصاً في ميناء أم قصر الجنوبي و قد تم الايعاز لتلك الشركات برفع وتيرة عملهم للوصول الى الانجاز النهائي ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها

وأضاف المدير العام لقد نظمت الشركة العامة لموانئ العراق دورة تسويق واحصاءات الموانئ عبر تطبيق نظام التعليم الالكتروني( ZOOM )، وبمشاركة ميناء مرسيليا الفرنسي البحري والاكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري .

وذكر المدير العام : انطلاقا من ضرورة العمل بانظمة تكنولوجيا المعلومات،شاركنا في إفتتاح دورة تسويق و احصاءات الموانئ من خلال تطبيق نظام التعليم الالكتروني ( ZOOM ) والذي يشارك به عدد من منسوبي الشركة .

ولفت المدير العام الى أن الهدف من إقامة هذه الدورة هو رفع كفاءات العاملين في الموانئ وجعلها في مستوى الدول المتقدمة ، مثنياً على جهود ادارة معهد الموانئ وما تقدمه من عمل مضاعف ومتواصل لطرق التدريب المتطورة رغم أنتشار جائحة كورونا موجهاً الاسراع بتنفيذ جميع متطلبات المعهد .من جانبه بين رئيس المهندسين ماهر سالم بريدي مدير معهد الموانئ ان المعهد يلقى الدعم المتواصل من قبل المدير العام وإدارة الشركة معاهداً بأن يكون المعهد متميزا بتخصصاته الدراسية في العراق لما يمتلك من خبرات أكاديمية وعلمية تؤهله ليكون الأفضل بين المعاهد .

اشادة نيابية

واشاد النائب في مجلس النواب الدكتور محمود الزجراوي على جهود وزير النقل وإدارة الشركة العامة لموانئ العراق في سعيهم الجاد في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير ، جاء ذلك بعد إطلاعه ميدانياً على سير الأعمال في موقع الميناء..

و ذكر النائب عن محافظة النجف الأشرف الدكتور محمود الزجراوي ان ما شاهده من حجم الاعمال المنفذة في موقع مشروع ميناء الفاو يجعل كل عراقي ينبهر بهذا العمل الجبار و العظيم ، مشيراً الى ان البرلمان العراقي عمل على تخصيص الاموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الميناء .

وأنا لم اكن اتوقع ما شاهدته على ارض الواقع من أعمال منفذة بمشاريع الميناء منها كاسر الامواج بشقيه الغربي والشرقي ، موضحاً ان الزيارة الميدانية وضعتنا امام تحدي واصرار على اكمال الميناء كونه رصيد لأجيال الشعب العراقي .

وبين ان استمرار الأعمال الخاصة بدفن حوض الميناء بالأحجار بهذا الحجم من الآليات والقطع البحرية امر مفرح ويدخل الأمل بقلوب كل العراقيين ان الميناء سيتم انجازه برغم كل التحديات .

واستمع النائب الزجراوي الى شرح موجز عن الاعمال المنفذة والجاري تنفيذها من قبل محمد جاسم مدير قسم التخطيط والمتابعة في الشركة العامة لموانئ العراق وعدد من المهندسين المشرفين مع توضيح لأعمال المشروع المنفذة لكاسر الأمواج والأعمال الساندة للمشروع .

يذكر ان مشروع ميناء الفاو الكبير شهد مؤخراً زيارات ميدانية لعدد من المسؤولين الحكوميين واعضاء مجلس النواب ، للأطلاع ميدانياً على حجم الاعمال المنفذة وأبرزها كاسر الأمواج الذي يعد الأطوال في العالم وكذلك أعمال دفن مواقع بحوض الميناء بالأحجار لإنشاء أرصفة الميناء في المرحلة المقبلة .

ميناء المعقل مهيأ لأستقبال السفن التجارية

كما نفذت الملاكات البحرية والفنية في الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل عبورا آمنا لوحداتها البحرية عبر الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التـميمي ، الآمر الذي يدلل على جاهزية الفتحة الملاحية للعمل لمرور السفن والقطع البحرية من والى ميناء المعقل .