الاسرار جدران صلدة نحتاج ان نتخفف منها

احلام يوسف

غالبا من يتخذ احدنا صديقا له يبوح له بأسرار قد لا يجرؤ على البوح بها الى اخته او اخيه او امه، لكن الزوج او الزوجة بصفتهما شريكي حياة، فنفترض انهما اول من يجب ان يحمل اسرارنا معه. لكن هناك ايضا بعض الزوجات والازواج يكتمون اسرارا تخص حيوات عائلاتهم، ويتعاملون مع الموضوع وكأن الشريك عدو، يجب إخفاء بعض المعلومات عنه، لئلا يستغلها بطريقة بشعة، وعلى العكس من ذلك نجد ان العلاقات الزوجية السوية، والناجحة غالبا ما تكون مفتوحة، وان كانت هناك حدود بين الطرفين فبنحو معين، ولأسباب بعيدة عن موضوع الثقة من عدمها، لان الطرفين هنا يعدان عائلة الشريك، جزءا من عائلته، فما السبب الذي يدعو أحدنا الى التصرف بهذه الطريقة او تلك؟

المهندسة سوزان علي، لديها مكتب هندسي اقتطعته من بيتها، تقول: هناك بعض الاسرار ابوح بها لزوجي واخرى لا أستطيع لانها تخصني وتخص شخصا اخر سواء احد افراد عائلتي او احد اقاربي او اصدقائي، لذا فليس من حقي ان ابوح بها له فقد يزعجهم هذا، هناك امور اخفيتها عنه ليس لأني اخاف شماتته او معايرته بل لأني افضل ان تبقى صورتي وصورة عائلتي نقية فإخفاء بعض الاسرار ليس لانعدام الثقة بل لمحبة لا اريد ان تتأثر بشيء، بالأصل لا يخص علاقتي به او حياتي معه.

السر حمل ثقيل لا يقوى عليه أي احد، هذا ما ذكرته نهار طه الباحثة بعلم النفس التي اضافت: بالنسبة الى موضوع الأزواج وعلاقة الشركاء، فالسر حمل ثقيل على صاحبه، لكن الامر يتوقف على طبيعة العلاقة بين الزوجين، وعلى الثقة المبنية بينهما، فانا اعرف عدة زوجات عندما أسألهن عن سبب كتمانهن لحدث معين، لا يستحق ان يدرج ضمن الاسرار، ويتعلق بخطأ ارتكبه أحد افراد اسرتها، تقول ان زوجها “يعايرها” بهذا الخطأ فيما بعد، وفي اثناء كل مشكلة حتى وان كانت تخص احد ابنائنا، ويؤنبها وكأنها هي صاحبة الخطأ، لذلك فهي تجد ان كتمان حياة عائلتها الشخصية، وما تمر به من احداث اسلم لضمان حياة مستقرة في بيت الزوجية.

وتابعت: مما ذكر يتبين لنا ان طبيعة شخصية الشريك، وطبيعة العلاقة والثقة بينهما، والتي تُبنى على أسس عدة، ترتبط ارتباطا وثيقا بالحدود التي تفصل بين الزوجين، وحجم الاسرار التي يخفونها عن الطرف الاخر، ومتانة الجدران التي يضعونها بين بعضهم. بالنسبة الي اجد ان الشخص بمجرد ان اختار شريكا لحياته، فهو بذلك أراد من يشاركه حياته الخاصة بكل تفاصيلها، لذا فعلينا قبل كل شيء ان نختار الشريك بتأنٍ كي لا نخطط فيما بعد لرسم جدار نخفي خلفه اسرارا كثيرة يمكن ان تحيله فيما بعد الى جدار صلد.