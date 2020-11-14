آمبر هيرد مهددة باستبعادها من فيلم” أكوامان 2″

الصباح الجديد – وكالات:

أدانت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، حملة استبعادها من بطولة الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي: “أكوامان Aquaman”– ،بعد مشكلاتها القضائية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، وورطتها في قضايا عنف منزلي وتشهير مع زوجها الممثل العالمي جوني ديب بطل “قراصنة الكاريبي” الشهير، ووصفت هيرد الحملة بـ “الحملة المدفوعة”.

وبحسب موقع صحيفة “أندبندنت” البريطانية، فإن معركة آمبرد هيرد وجوني ديب ما زالت محتدمة، ونشرت الصحيفة تقريراً، أكدت فيه أن آمبر هيرد أدانت جوني ديب، وقالت إن زوجها السابق جوني ديب أكبر منها، ونجوميته بالتأكيد أضخم منها بكثير، وبالتالي تمكن من استغلالها لصالحه في معركته معها، حيث استطاع توجيه عدة ضربات لها طوال اربع سنوات مضت، وأقصاها من فيلم ” الرجل المائي- اكوامان” بادعاءاته الدائمة عليها. وقالت إنها تتعرض لحملات مدفوعة لاستبعادها عن العمل في الفيلم، وأن زوجها السابق يستطيع التلاعب بالناس”.

وأكدت آمبر هيرد أن الحملات والشائعات المدفوعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا تملي إختيارات وقرارات لا أساس لها في الواقع وأنها متحمسة لبدء تصوير فيلم “أكوامان 2” عام 2021 المقبل.

وجاء تصريح آمبر رداً على إطلاق عريضة لإسقاطها من فيلم “اكوامان2”. والتي تلقت أكثر من مليون توقيع، أعدها محبو جوني ديب، وكانت على غرار ما حدث مع جوني ديب، وإقصائه من تجسيد دور القرصان “جاك سبارو” في سلسلة “قراصنة الكاريبي، ودشن عدد كبير من المشاهدين حملة لاستبعاد آمبر هيرد من بطولة فيلمها الجديد “أكوامان2”.