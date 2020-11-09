احتفالات واصداء فرح ليس بفوز بايدن وانما بخسارة ترامب في انتخابات الرئاسة الاميركية

بعد اربع سنوات من التوتر على المستويين الداخلي والخارجي

متابعة ـ الصباح الجديد :

كشفت ردود الأفعال العربية والعالمية، سواء السريعة منها او المتأنية، أن الغالبية من زعماء دول العالم كانت تنتظر او تتمنى خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيما في العالم الغربي، اذ كشف توالي التهاني على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من كل أنحاء العالم، ان حلفاء واشنطن وخاصة في أوروبا، وجدوا انتخاب الأخير، فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من التوتر في ظل إدارة الأول.

ردود الأفعال لم تقف عند الساسة او المسؤولين على مستوى العالم، وانما حتى على المستوى الشعبي الأميركي، ففي العديد من المدن الأميركية، تهافت آلاف الأميركيين إلى الشوارع للاحتفال بفوز بايدن مطلقين صيحات الفرح وأبواق سياراتهم بعد دقائق على إعلان فوز المرشح الديمقراطي.

وقرع مؤيدو الديمقراطي جو بايدن الأواني وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية في مختلف أنحاء المدن الأميركية بعد أن اقتنص مرشحهم الرئاسة في فوز صعب على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وبعد دقائق من إعلان كبرى المحطات التلفزيونية فوز بايدن بعد أربعة أيام حبس فيها الأميركيون أنفاسهم ترقبا لما ستسفر عنه انتخابات الثالث من تشرين الثاني ، تدفق المئات على البيت الأبيض وقد ارتدى معظمهم كمامات منعا لانتشار كوفيد-19 وذلك للاحتفال خارج سياج أمني وتردد دوي الألعاب النارية من بعيد.

وقالت دونا توماس، وهي من سكان واشنطن «كنت في الحافلة وقفزت منها للمجيء إلى هنا مباشرة، إلى البيت ألأبيض». وأضافت «هذا شيء يستحق الاحتفال. شيء انتظرناه طويلا».

وتم إغلاق الشوارع أمام حركة المرور، في وقت نظم فيه مؤيدو بايدن مسيرات رفعوا خلالها مجموعة متنوعة من شعارات المثليين وحركة (حياة السود مهمة) والأعلام الأميركية.

وفي حي دوبونت سيركل القريب خرج بضع مئات في موكب باتجاه البيت الأبيض وهم يعزفون الموسيقى ويغنون ويرقصون على وقع أبواق السيارات والأجراس.

«يستحق كل دقيقة»

انفجرت الصيحات الصاخبة في ردهات الفندق الذي يقيم فيه مساعدو بايدن في ديلاوير. وبينما تبادل أعضاء الحملة المصافحات بالكوع والعناق في الهواء في الفندق، قال مساعد لبايدن إن الأمر كان «يستحق كل دقيقة» من الانتظار.

وكانت الشمس ساطعة في فيلادلفيا حيث جعلت النسبة التي حصل عليها بايدن وهي 80.8% مقابل 18.3 لترامب الدفة تميل لصالح المرشح الديمقراطي.

وعبر مؤيدو بايدن عن بهجتهم ورقصوا وتعانقوا في الشوارع. وغنت شقيقتان ضد ترامب في مواجهة مؤيدين له عبر الشارع.

وفي نيو أورليانز، عبرت دانا كلارك وهي أمريكية من أصل أفريقي عن سعادة غامرة. وكانت قد وقفت في الطابور أكثر من ثماني ساعات للإدلاء بصوتها لصالح بايدن، وهي تحمل طفلها ميسون (18 شهرا) بين ذراعيها.

وقالت «أنا الآن في مباراة كرة القدم التي يلعب فيها ابني الأكبر، وبدأت فورا الجري حول الملعب عندما رأيت الأنباء» .

وترددت الصيحات والهتافات وأنطلقت الألعاب النارية في حي ايست اتلانتا فيلدج وهو معقل ديمقراطي في أتلانتا مع إعلان أنباء فوز بايدن.

وقالت الممرضة إيميلي ديتل (36 عاما) المؤيدة للحزب الديمقراطي إنها تشعر بالراحة، لكنها تتوق لرؤية ما سيكون عليه رد ترامب. وقالت «لن يكون لطيفا، أؤكد لكم ذلك».

وسارع ترامب، الذي كرر الزعم بأن الانتخابات شابها تلاعب دون أن يقدم دليلا، إلى اتهام بايدن «بالتعجل لإعلان فوزه زيفا».

وأضاف «الانتخابات لم تحسم بعد».

وفي هاريسبرج في بنسلفانيا التي جعلت بايدن يحصل على أكثر من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز وعددها 270 صوتا، تظاهر نحو مئة من مؤيدي ترامب المشاركين في احتجاجات تحت شعار «أوقفوا السرقة» أمام مبنى كونغرس الولاية في مواجهة عدد مماثل تقريبا من مؤيدي بايدن.

وتجمع مئات من مؤيدي ترامب على درج مبنى كونغرس ولاية ميشيغان في لانسينغ ملوحين برايات عليها صور ترامب ونائبه بنس، وهتفوا «لم ينته الأمر» و»سنبقى هنا للأبد».

وعند مبنى كونغرس ولاية أريزونا، في فينيكس، ساد جو من التوتر الشديد في الوقت الذي تجمع فيه مؤيدو ترامب بالمئات، يحمل بعضهم أسلحة نارية ويهتفون «فاز ترامب» و»سنكسب في المحكمة». وووجهوا اللوم لوسائل الإعلام في إعلان فوز بايدن. وهتف محتج «وسائل الإعلام جزء من الانفلاب».

وفي ضاحية بروكلين في نيويورك انطلقت أبواق السيارات ولوح الناس بقبضات أيديهم في الهواء ابتهاجا وهتفوا فرحا في الشوارع.

وقال اندرو ريفين (45 عاما) «انتهى الكابوس». بينما قال جاره جينيث هنري (51 عاما) «بوسعنا الآن أن نتنفس مرة اخرى».

وقالت إيمي بريسلتون (37 عاما) وهي مصصمة جرافيك حرة في أتلانتا إنها كانت تمشي مع ابنتها سيلفي البالغة من العمر عامين والتي سألتها «ما الذي يحدث يا أمي؟»

وأضافت «قلت لها إن الشخص الصالح فاز. كما أن أمرأة ستصبح الآن نائبة للرئيس. فقالت لي «أريد أن أكون رئيسة‘«.

العالم يهنىء بايدن على فوزه «التاريخي»

المانيا

قالت المستشارة الألمانية التي عانت من علاقات معقدة مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، «تهانينا، أتمنى من كل قلبي الحظ والنجاح». وأضافت «صداقتنا العابرة للاطلسي لا بديل عنها إذا ما أردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة»، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر. وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من جهته، أنه يتطلع إلى «انطلاقة جديدة» للعلاقة عبر الأطلسي. وكتب في تغريدة «نريد البناء على تعاوننا (مع الرئيس الامريكي الجديد) من أجل انطلاقة جديدة في العلاقة عبر الأطلسي»، فيما رحب نائب المستشارة أولاف شولتز بفتح «صفحة جديدة في العلاقة عبر الأطلسي».

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي في تغريدة «الامريكيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معاً».

بريطانيا

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جو بايدن «لانتخابه» رئيساً للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس ل»نجاحها التاريخي». وغرّد جونسون «الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع».

الاتحاد الاوروبي

هنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء «شراكة قوية» مع الولايات المتحدة. وكتب ميشال في تغريدة «تهاني لجو بايدن وكامالا هاريس».

وأضاف «الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً». من جهتها قالت فون دير لاين في بيان «أهنئ بحرارة السيد جو بايدن على فوزه ،وأتطلع للقائه في أقرب فرصة ممكنة».

حلف شمال الأطلسي

هنّأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، مشيداً بكونه «مؤيدا قويا» للحلف، وعبّر عن «حماسته للعمل» معه. وكتب في تغريدة «أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جيّد بالنسبة لأميركا الشمالية وكذلك لأوروبا».

كندا

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بايدن وكامالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الامريكية. وقال ترودو في بيان «أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الامريكي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى».

ايرلندا

كان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن من بين أوائل الزعماء الدوليين المهنئين لبايدن المتحدّر من أصول إيرلندية. وجاء في بيان لمارتن أن «إيرلندا تفتخر بجو بايدن بقدر ما تفتخر بكل أجيال الإيرلنديات والإيرلنديين وأجدادهم الذين أغنوا بمثابرتهم وعبقريتهم التنوّع الذي يقوي أمريكا». وتابع البيان «إنه يوم مميز لأبناء مقاطعتي لوث ومايو الذين يعتبرون الرئيس المنتخب بايدن واحدا منهم».

اليونان

غرد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «نهنىء الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن. بايدن صديق حقيقي لليونان وأنا متأكد من أن العلاقات بين بلدينا ستزداد قوة في ظل رئاسته».

بلجيكا

وغرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو «كل التهاني لجو بايدن لانتخابك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. أدلى عدد قياسي من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات، وهذا يوضح حيوية الحياة السياسية الأميركية وديمقراطيتها».

ايطاليا

غرد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي قائلا «تهانينا للشعب الامريكي والمؤسسات الامريكية على المشاركة الكبيرة والحيوية الديمقراطية. نحن على استعداد للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لجعل العلاقة عبر الأطلسي أقوى. يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على ايطاليا باعتبارها حليفا قويا وشريكا استراتيجيا».

اسبانيا

غرد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز «اختار الشعب الامريكي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. نهنىء جو بايدن وكامالا هاريس. نتمنى لكم الحظ الجيد وكل التوفيق. نحن نتطلع الى التعاون معكم لمواجهة التحديات أمامنا». –

الهند

وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بايدن ووصف نائبته كامالا هاريس الابنة لامرأة هندية بانها مصدر «فخر كبير». وغرد مودي «اهنئك على انتصارك الرائع». وفي تغريدة منفصلة لهاريس، كتب رئيس الوزراء الهندي «نجاحك رائد، ومصدر فخر هائل ليس لعائلتك فقط، بل أيضا لجميع الامريكيين من أصل هندي».

السناتور ميت رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ «الرئيس المنتخب» جو بايدن

كان السناتور ميت رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منتصرا على دونالد ترامب الذي لم يعترف بعد بهزيمته. وكتب السناتور عن يوتاه الذي يعتبر من منتقدي ترامب «نقدم أنا و(زوجته) آن تهانينا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس» ووصفهما بأنهما يتميزان بـ»حسن النية وأطباع مثيرة للإعجاب»

ميركل تهنئ بايدن وتشدد على علاقة عابرة للأطلسي «لا بديل عنها»

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جو بايدن، مشددة على أنّ العلاقة العابرة للأطلسي «لا بديل عنها». وقالت المستشارة الألمانية التي عانت من علاقات معقدة مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، «تهانينا ،أتمنى له من كل قلبي الحظ والنجاح»، مضيفة «صداقتنا العابرة للاطلسي لا بديل عنها إذا ما اردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة»، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر.

ينس ستولتنبرغ يرحب بفوز بايدن «المؤيد القوي» لحلف شمال الأطلسي هنّأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ جو بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيداً بكونه «مؤيدا قويا» للحلف، وعبّر عن «حماسته للعمل» معه. وكتب في تغريدة «أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جيّد بالنسبة لأمريكا الشمالية وكذلك لأوروبا». وتعرّض الحلف لانتقادات لاذعة ومتكررة من جانب الرئيس الأمربكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يعتبر أنه مكلف جداً وعفا عليه الزمن.

باراك اوباما يشيد بانتصار جو بايدن «التاريخي»

أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بانتصار نائبه السابق جو بايدن «التاريخي» في السباق إلى البيت الأبيض. وقال أوباما، أول أسود يتولى الرئاسة الأمريكية، في بيان «من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيسا، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس. لأنه حين سيدخل البيت الأبيض في كانون الثاني ، سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين، وديموقراطية في خطر ومناخ مهدد».

أول رئيس عربية يهنئ بايدن بالفوز بالرئاسة .. السيسي

توالت ردود الأفعال في العالم العربي على فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد منافسه شرسه مع غريمه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي بدأت الثلاثاء الماضي، وأعلنت نتائجها وسائل إعلام أمريكية بفوز «جو» بفارق كبير عن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس وقائد عربي يقدم التهانئ إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية باللغة العربية.

وقال المتحدث باسم الجمهورية في بيان نشره على صفحته بمواقع التواصل: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة الي جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وأضاف بسام راضي: «أكد الرئيس في هذه المناسبة علي التطلع للتعاون والعمل المشترك من اجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

لبنان

وقدم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التهانئ في برقية قائلا: يعرب الرئيس عون عن أمله في أن يعود في عهد الرئيس بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية- الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين.

عمان

من جانبها قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن السلطان هيثم بن طارق يبعث برقية تهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب لـ الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فيها عن خالص تهانيه لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة.

الكويت

و بعث أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»

كما هنأ أمير الكويت، السيدة كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب، مشيداً بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الصديقة.

وأكد أمير البلاد التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به الى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنياً موفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

الاردن

وكتب العاهل الأردني الملك عبد الله على تويتر: «إنني أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة ، لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار»

العراق

في العراق، كتب الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر: «صديق وشريك موثوق في قضية بناء عراق أفضل. نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».

الامارات

وفي الإمارات فكتب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارانية على تويتر: « خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

أما حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب فنشر صورة على تويتر تجمعه مع بايدن قائلا: «تهانينا للرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بفوزهم بالانتخابات الأمريكية الرئاسية. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد».

اليمن

وبعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

واشاد رئيس الجمهورية في برقيته بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .. مؤكداً تطلعه لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين .

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديق التقدم والازدهار.

السودان

وكتب رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك على تويتر: نيابةً عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا.».

وحسم الديمقراطي جو بايدن سباق الرئاسة الأمريكية، السبت الماضي، بعدما رفض الناخبون بفارق ضئيل القيادة العاصفة للجمهوري دونالد ترامب، في مقابل تعهد بايدن بمحاربة جائحة فيروس كورونا وإصلاح الاقتصاد في بلد منقسم.

وفاز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي العشرين لولاية بنسلفانيا ليرتفع عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، مما دفع جميع شبكات التلفزيون الكبرى لإعلانه فائزا بعد أربعة أيام من الإثارة الشديدة في أعقاب الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال بايدن على تويتر «أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي (كاملا) هاريس نائبة الرئيس المنتخب. لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة.

وأضاف: «مع انتهاء الحملة حان الوقت لتجاوز الغضب والتصريحات القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد. حان الوقت كي تتحد أمريكا وتبرأ».