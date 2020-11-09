الشبابي يصل الدوحة ويستعد لملاقاة نظيره القطري وديا

ضمن التحضيرات لنهائيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصل وفد منتخبنا الشبابي لكرة القدم أول أمس إلى قطر استعدادا لاجراء مباراتين وديتين امام نظيره القطري استعدادا لنهئيات كأس آسيا.. ووجهَ مدرب منتخب العراق للشباب لكرة القدم، قحطان جثير، الدعوة لـ23 لاعبا لقائمة المنتخب التي ستواجه منتخب شباب قطر ودياً في 12 و15 من الشهر الجاري بالدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما، والتي ستقام مطلع العام المقبل في أوزبكستان.

وضمتْ القائمة: أحمد شاكر ومحمد حسن ونديم نادر لحراسة المرمى، وأحمد حسن مكنزي وزيد تحسين وعبد الله محمد وليث نجم وحسين جاسم وعبدالله خلف وكرار سعد وكاردو كاميران ومتين ديار لخط الدفاع.

وعبد الرزاق قاسم وعباس علي وعلي شوقي وزين العابدين قحطان جثير وكرار محمد المختار وأمير أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، وسالم أحمد وحسين عبدالله ورضا فاضل وحسين زياد لخط الهجوم. كما وصلَ، مساء أول أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة، كاردو كاميران، محترف كريستال بالاس الإنكليزي تحت 18 عاما، وذلك من أجل الانضمام لتدريبات منتخب العراق الوطني للشباب، الذي يستعد لملاقاة شباب قطر ودياً في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.وكانَ في استقبال اللاعب أثناء وصوله إلى مقر إقامة المنتخب، مدرب الفريق قحطان جثير، وجهازه التدريبي المساعد.. ومن المؤمل أن يلتحق الحارس، نديم نادر، محترف فالكنبرج السويدي، وكذلك اللاعب متين ديار صالح، محترف بروندبي الدنماركي، بوفد المنتخب خلال الساعات المقبلة، فيما غيّبت الإصابة محترف سوانزي الإنجليزي، علي الحمادي، عن قائمة المنتخب لخوض وديتي قطر.

إلى ذلك، كشف اتحاد الكرة القطري عن تشكيلة منتخب الشباب، التي ستخوض مباراتين وديتين مع العراق يومي 12 و15 من الشهر الحالي بأكاديمية أسباير، وتضم 34 لاعبا، استعدادا لبطولة كأس آسيا تحت 19 سنة بأوزبكستان.

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات طاجيكستان وماليزيا واليمن.واللاعبون المختارون هم: مصطفى طارق وكريم حيدر ويوسف عبد الله وعبد الله اليزيدي ومحمد مناعي وفيصل محمد وعبد الرحمن النعيمي من السد، وعبد الرحمن حسن ومصطفى عصام ومحمد منصور وسيف الدين حسن وجاسم الزراع وعبد الله يوسف وشلبان عبد الله من الغرافة، ومصطفى عصام والمكي محسن ونايف الحضرمي ومحمد سراج وخالد علي وهادي تباسيده من الريان.

ودياب هارون وجاسم المهيري ولطفي مادجر وعلي محمد ومحمد عماد من الدحيل، وعبد الله السليطي وعبد الرحمن الصادق وفيصل العبيدلي من العربي، وأسامة عبد الكريم وعلي المري من معيذر، وجاسم الشرشني من الأهلي، وعبد الرحمن محمد من الوكرة، وعبد الله محمود من السيلية، ومحمد عبد الوهاب من الخور.