الكابتن درجال.. اما آن الآوان لانصاف اسرة الراحل حامد فوزي

بغداد ـ امير الفرطوسي:

يقول الكابتن غانم عريبي في كتاب «غانم عريبي صقر الدفاع الطائر»، عندما كنت أمثل المنتخب الوطني ومنتخب بغداد في آن واحد وخلال التدريبات والمباريات على مدار الأسبوع في الفرق المشار إليها تعرضت الى إصابة وهي «قطع في العضلة الرباعية». بعد هذه الاصابة لم يبادر أي من المسؤولين بإجراء عملية العلاج غير آبهين بما سيؤول إليه وضعي خصوصا وانا لاعب شاب في تلك الفترة لذلك قرر المدرب «باسل مهدي» الذهاب بي صوب الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل التوسط لدى «مؤيد البدري» رئيس اتحاد الكرة آنذاك لإقناعه في ان يتكفل الاتحاد بموضوع العلاج وهنا قال البدري: «جايبلي زعاطيط تريدني اعالجهم».

ومع هذا الحديث دخل حارس منتخب العراق السابق حامد فوزي يحمل (الچاي) وقدمه للبدري وهنا قلت في نفسي «سيكون مصيري عندما تنتهي رحلتي مع الكرة أن أكون «چايجي»في الاتحاد بسبب الإهمال الذي يطال اللاعبين بعد الاعتزال.

ما جعلني اكتب هذا الموضوع برغم ان الكتاب نشر في عام «2015» هو مشاهدتي لصورة الحارس حامد فوزي في ارشيفي يوم أمس فهذا الانسان تعرض لظلم كثير وكبير قبل وفاته فعمل في (الحمامات الصحية) عاماً واحداً من ثم عمل في قطع التذاكر وعمل الكثير من الاعمال التي لا تليق بتاريخه ، حصل ذلك بسبب الإهمال وسوء إدارة المسوولين في التعامل مع النجوم.

وهنا اود ان تصل رسالتي الى وزير الشباب والرياضة(المحترم) الكابتن عدنان درجال، زوجة الراحل حامد فوزي على قيد الحياة اتمنى منك تكريم زوجته على اقل تقدير فزوجها (ياشين العرب) ويكفي ..أما ادارة القوة الجوية عليها ان تتذكر أبطالها وان لا تنسى عائلاتهم.

اخيراً أكبر كذبة سمعتها في حياتي هي مصطلح (ابن النادي) فماذا يجني ابن النادي (بعد ان تنضب قواه وينتهي به المطاف في البيت غير أن ينتظر أجله وهو يتضور جوعاً ).. فماذا جنى حامد فوزي عندما ترك الاحتراف في الدوري المصري وفضل الرجوع للدفاع عن عرين الصقور؟.