رقم قياسي جديد في مسيرة ميسي.. وإبراهيموفيتش يبتعد بميلان في صدارة الكاليتشيو

يوفنتوس يحتفل بذكرى تأسيسه وشفاء رونالدو بأفضل طريقة

روما ـ وكالات:

حقق ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رقمًا قياسيًا جديدًا بعد مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس، في إطار الليجا.وبحسب صحيفة «سبورت»، فإن ميسي تمكن من خوض وتجاوز حاجز 60 ألف دقيقة على أرض الملعب بقميص البارسا، منذ ظهوره الأول في 16 تشرين أول 2004 أمام إسبانيول.وأشارت إلى أن ميسي تميز منذ نشأته بقدرته التنافسية، حيث شارك في 739 مباراة، من بينها 657 مباراة كلاعب أساسي، مما يعني أنه شارك من البداية في 89% من المباريات التي خاضها مع برشلونة.ونوهت أن ميسي سجل 637 هدفًا مع البارسا، وحقق 517 انتصارًا.وذكرت الصحيفة أن ميسي اقترب من تحقيق رقم جديد بكونه أكثر اللاعبين تمثيلًا لقميص برشلونة، حيث يتبقى أمامه 28 مباراة فقط، على معادلة رقم تشافي.

وفي الدوري الإيطالي، نجا ميلان من التعثر أمام مضيفه أودينيزي بفضل نجمه إبراهيموفيتش وانتصر 2-1 أول أمس في المرحلة السادسة.. وبدأ ميلان المباراة بهدف من صناعة إبراهيموفيتش وحمل توقيع الإيفواري كيسيه (18) وحافظ عليه حتى نهاية الشوط الأول.

وأدرك أودينيزي التعادل من ركلة جزاء سجلها الأرجنتيني دي باول (48) وتماسك حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يأتي الرد من إبراهيموفيتش بهدف الفوز (83).. وعاد ميلان لسكة الانتصارات مجدداً عقب تعادله في المرحلة الماضية مع روما 3-3 ليرفع رصيده إلى 16 نقطة مبتعداً بفارق أربع نقاط عن أتالانتا الوصيف حالياً (12 نقطة)، فيما توقف رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتاً.

ورفع إبراهيموفيتش غلته التهديفية هذا الموسم إلى سبعة أهداف فعزز صدارته لائحة الهدافين في رابع مباراة له هذا الموسم مع فريقه حيث غاب عن مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي مباراة ثانية، احتفل يوفنتوس بأفضل طريقة بالذكرى الـ123 لتأسيس النادي وعودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد شفائه من فيروس كورونا بأفضل طريقة، وذلك بالفوز على مضيفه سبيتسيا 4-1 بفضل هدفين لـ»سي آر 7».. وسجّل الإسباني ألفارو موراتا (14)، ورونالدو (59 و76 من ركلة جزاء)، والفرنسي أدريان رابيو (67) ليوفنتوس، وتوماسو بوبيغا (32) لسبيتسيا.

ونجح رونالدو الذي لعب بديلا للمرة الأولى بعد غيابه نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب لإصابته بـ»كوفيد-19»، بتسجيل هدفين في الدقائق الـ34 التي شارك فيها، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات.

وكان رونالدو (35 عاما) أصيب بالفيروس خلال تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية. وحصل على أول نتيجة إيجابية في 13 تشرين الأول ، ليعود إلى تورينو حيث حجر نفسه في منزله.

وغاب «الدون» عن أربع مباريات للـ»بيانكونيري»، آخرها كان الأربعاء ضد الغريم السابق برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق الكاتالوني 2-صفر.

ورفع يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية رصيده الى 12 نقطة، وبات ثانيا بفارق أربع نقاط عن ميلان وأمام أتالانتا الثالث بفارق الأهداف.

استعاد روما توازنه وحقق فوزاً هاماً على ضيفه فيورنتينا بهدفين من دون مقابل، افتتح ليوناردو سبيناتسولا التسجيل في الدقيقة 12 وأضاف الإسباني بدرو رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر المباراة.. وكان فريق العاصمة تعادل مع ميلان 3-3 في البطولة المحلية على أرض الأخير ثم سلبيا مع ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري في الدوري الأوروبي الخميس.. ورفع الذئاب رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز السابع، فيما تراجع فيورنتينا إلى المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط.

سقط نابولي بهدفين دون مقابل على أرضه أمام ساسوولو ظاهرة الموسم الذي استعاد المركز الثاني في جدول الترتيب وسجل مانويل لوكاتيلي (59 من ركلة جزاء) والفرنسي ماكسيم لوبيز (90+5) هدفي المباراة.. ورفع ساسوولو رصيده إلى 14 نقطة فيما تجمد رصيد نابولي عند 11 نقطة.. وواصل ساسوولو أداءه المميز منذ انطلاق الموسم، وهو يعدّ مع ميلان ويوفنتوس الفرق الوحيدة التي لم تتجرع طعم الخسارة في الـ»سيري أ».

في المقابل هي الخسارة الثانية لنابولي هذا الموسم والأولى فعليا على أرض الملعب، كون السابقة كانت خسارة إدارية ضد يوفنتوس صفر-3 لعدم خوضه المباراة مع بطل إيطاليا مطلع الشهر الماضي.